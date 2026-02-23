Skandal w Warszawie. 21-latka, która „bawiła się” kosztem służb
Warszawscy policjanci zakończyli niebezpieczną grę 21-letniej kobiety, która od miesięcy kpiła z organów ścigania. Podejrzana, znana z wywoływania dziesiątek fałszywych alarmów i bacznego obserwowania akcji ratunkowych z ukrycia, tym razem posunęła się o krok za daleko. Podczas rutynowej kontroli w centrum stolicy agresywnie zaatakowała policjanta, co ostatecznie przypieczętowało jej los. Sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ, zdecydował o osadzeniu kobiety w tymczasowym areszcie.
Zatrzymana kobieta była doskonale znana funkcjonariuszom z komendy przy ulicy Wilczej. W ubiegłym roku stała się autorką kilkudziesięciu zawiadomień o fikcyjnych zagrożeniach, które stawiały na nogi wszystkie stołeczne służby. Za każdym razem, gdy na miejsce docierały radiowozy, wozy strażackie i karetki, 21-latka z bezpiecznej odległości przyglądała się zamieszaniu, które sama wywołała. Mimo usłyszanych wcześniej zarzutów, ignorowała wezwania organów ścigania, pozostając nieuchwytną aż do feralnej interwencji w Śródmieściu.
Od fałszywych alarmów po atak: Historia recydywistki
Policjanci patrolujący zimą ulice Warszawy zwracają szczególną uwagę na osoby w kryzysie bezdomności, które mogą potrzebować pomocy. To właśnie podczas takiej rutynowej czynności doszło do ataku.
Agresja bez powodu: Kobieta, znajdująca się w grupie legitymowanych osób, nagle i bez żadnej przyczyny rzuciła się na jednego z funkcjonariuszy, naruszając jego nietykalność cielesną.
Angażowanie potężnych sił: W przeszłości jej fałszywe zgłoszenia o zagrożeniu życia wielu osób wymuszały angażowanie adekwatnych, ogromnych środków, co mogło opóźnić reakcję służb tam, gdzie pomoc była naprawdę potrzebna.
Lekceważenie prawa: Podejrzana notorycznie nie stawiała się na przesłuchania w sprawach dotyczących jej wcześniejszych „żartów” z numerem alarmowym.
Stanowcza reakcja: Policja podkreśla brak tolerancji dla wywoływania fałszywych alarmów oraz jakiejkolwiek agresji wobec mundurowych na służbie.
Trzy miesiące w areszcie: Sąd nie miał wątpliwości
Obecnie 21-latka przebywa już w izolacji, gdzie poczeka na ostateczny wyrok w swoich sprawach.
- Nowe zarzuty:** Do bogatej kartoteki kobiety dopisano zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.
- Izolacja zapobiegawcza:** Ze względu na wcześniejsze unikanie wymiaru sprawiedliwości oraz charakter nowych czynów, prokuratura zawnioskowała o najsurowszy środek zapobiegawczy.
- Decyzja sądu:** Sąd Rejonowy przychylił się do wniosku i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.
- Nadzór prokuratorski:** Całość postępowania jest ściśle nadzorowana przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście-Północ.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.