Skandal w warszawskim ratuszu. Zakaz nocnej sprzedazy alkoholu kończy dymisją wiceprezydenta.

Wiceprezydent Warszawy rezygnuje po porażce nocnej prohibicji. Dyskusja o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu w Warszawie przerodziła się w polityczny dramat. Wiceprezydent miasta, odpowiedzialny za sprawy społeczne, zrezygnował ze stanowiska po tym, jak projekt całomiejskiej prohibicji został wycofany, a pozostawiono tylko wersję pilotażową dla dwóch dzielnic.

Radni przyjęli uchwały proponowane przez Koalicję Obywatelską, które wprowadzają nocny zakaz sprzedaży alkoholu jedynie w Śródmieściu i na Pradze-Północ, to duża odsłona kompromisu, który wywołał oburzenie części mieszkańców i opozycji. Cały czas jednak debatowano nad wersją zakazu obowiązującego w całym mieście, którą wcześniej przedstawił prezydent Warszawy. Ten projekt został usunięty z porządku obrad przez większość rady.

Dlaczego doszło do odejścia

Wiceprezydent Jacek Wiśnicki (Polska2050) wspierał projekt całomiejskiej prohibicji i krytykuje jego wycofanie, nazywając nową propozycję “fasadowym dokumentem”. Powiedział, że nie może już być twarzą polityki społecznej w mieście, skoro to, o co walczył, zostało zdemonstrowane jako zmiana pozorna, bez realnego działania.

Co dalej

Decyzją rady przyjęto stanowisko, że zakaz ma być pilotażowo wprowadzony tylko w dwóch wskazanych dzielnicach: Śródmieściu i Pradze-Północ. Radni z 14 z 18 dzielnic wydali negatywne opinie co do całomiejskiej prohibicji. Propozycje Lewicy i ruchu Miasto Jest Nasze również zostały odrzucone.

Miasto zostaje w stanie głębokiej debaty politycznej i społecznej. Dla wielu mieszkanek i mieszkańców ta decyzja to krok w tył w walce o bezpieczeństwo nocne i ochronę porządku. Wiceprezydent Wiśnicki odchodzi, zostawiając pytania o to, czy propozycja zmian była naprawdę przekuwana w działania, czy tylko słowami zakrywana.

