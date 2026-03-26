Skarbówka dzwoni do Polaków. Na to pytanie lepiej uważać
Do przedsiębiorców w całej Polsce zaczęły trafiać telefony z urzędów skarbowych. Rozmowy dotyczą wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur, ale eksperci ostrzegają, by zachować ostrożność. Sprawdzamy, o co pytają urzędnicy i na co lepiej uważać.
Do wielu przedsiębiorców w Polsce zaczęły trafiać telefony z urzędów skarbowych. Tematem rozmów jest Krajowy System e-Faktur (KSeF), który w najbliższych latach stanie się obowiązkowy.
Urzędnicy kontaktują się z firmami, które jeszcze nie korzystają z KSeF. W rozmowach pytają m.in. o przygotowanie do wdrożenia systemu oraz plany przejścia na e-faktury. Ministerstwo Finansów podkreśla, że działania mają charakter informacyjny i edukacyjny, a nie kontrolny.
Fakty i tło sprawy
KSeF to ogólnopolski system służący do wystawiania i przechowywania faktur w formie elektronicznej. Obecnie korzystanie z niego jest dobrowolne, ale w przyszłości stanie się obowiązkowe.
Zgodnie z zapowiedziami, sankcje za brak stosowania systemu mają wejść w życie dopiero w 2027 roku. Obecny etap ma umożliwić firmom przygotowanie się do zmian.
Telefony od urzędników są elementem działań mających przyspieszyć wdrażanie nowych rozwiązań.
Dlaczego pojawiają się wątpliwości
Mimo uspokajających komunikatów, część ekspertów zwraca uwagę na ryzyko związane z takimi rozmowami. Przedsiębiorcy mogą w ich trakcie przekazywać szczegółowe informacje dotyczące działalności firmy.
Zebrane dane mogą zostać wykorzystane w przyszłości, np. podczas analizy ryzyka lub ewentualnych kontroli.
Co to oznacza dla przedsiębiorców?
Specjaliści zalecają ostrożność w kontaktach telefonicznych z urzędami. Warto ograniczyć przekazywanie informacji do niezbędnego minimum i unikać omawiania szczegółów dotyczących działalności firmy. Na obecnym etapie przedsiębiorcy nie mają obowiązku szczegółowego raportowania stopnia przygotowania do wdrożenia systemu.
Jednocześnie warto rozpocząć prace nad dostosowaniem się do nowych wymogów, aby uniknąć problemów w przyszłości.
Telefony z urzędów skarbowych są częścią przygotowań do wprowadzenia KSeF. Choć mają charakter informacyjny, eksperci zalecają zachowanie ostrożności w udzielaniu odpowiedzi. Kluczowe dla firm pozostaje odpowiednie przygotowanie się do nadchodzących zmian.
