Skarbówka już przelewa miliardy. Sprawdź, ile możesz dostać ze zwrotu PIT w 2026 roku
W Polsce ruszyła lawina rozliczeń podatkowych. Od momentu uruchomienia usługi Twój e-PIT miliony podatników złożyły już swoje deklaracje za 2025 rok. Urzędy skarbowe zaczęły także wypłacać nadpłaty podatku. Do podatników trafiły już miliardy złotych, jednak tegoroczne zwroty różnią się od tych z ubiegłego roku.
Sezon rozliczeń PIT rozpoczął się 15 lutego wraz z udostępnieniem w systemie Twój e-PIT wstępnie przygotowanych deklaracji podatkowych. To moment, w którym wielu Polaków decyduje się szybko rozliczyć z fiskusem, licząc na szybki przelew zwrotu podatku.
Dane Ministerstwa Finansów pokazują, że tempo składania deklaracji jest bardzo wysokie.
Miliony deklaracji już złożone
Według informacji przekazanych przez resort finansów, od startu rozliczeń podatnicy złożyli już prawie 3,5 mln deklaracji PIT za 2025 rok.
Jednocześnie urzędy skarbowe zaczęły zwracać nadpłacony podatek. Do początku marca do podatników trafiło już około 3 mld 865 mln zł. Zwroty dotyczą blisko 1,8 mln złożonych deklaracji.
Choć kwota jest ogromna, jest ona niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Zwroty niższe niż rok temu
Na początku marca 2025 roku fiskus informował o wypłacie około 5 mld zł nadpłat podatku. Wówczas pieniądze otrzymało około 2,5 mln podatników.
Oznacza to, że w 2026 roku zarówno liczba wypłaconych zwrotów, jak i ich łączna wartość są na razie mniejsze niż rok wcześniej.
Eksperci podkreślają jednak, że sytuacja może się jeszcze zmienić w kolejnych tygodniach, gdy do systemu trafi więcej deklaracji.
Średni zwrot przekracza 2 tysiące złotych
Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że średnia kwota zwrotu podatku w tym roku wynosi około 2119 zł.
To więcej niż rok wcześniej. W rozliczeniu za 2024 rok średni zwrot wynosił około 1942 zł.
Ostateczne kwoty zależą jednak od wielu czynników, takich jak wysokość dochodów czy wykorzystane ulgi podatkowe.
Kto może liczyć na zwrot podatku
Na zwrot podatku mogą liczyć m.in. emeryci i renciści z niższymi świadczeniami. W ich przypadku państwo zwraca zaliczki na PIT pobrane od trzynastej i czternastej emerytury wypłaconych w poprzednim roku.
W zależności od wysokości świadczenia zwrot może wynosić od kilkudziesięciu do nawet ponad 350 zł.
Przykładowe zwroty dla emerytów
Emerytura brutto | Zwrot podatku
1878,91 zł | 302 zł
1900 zł | 307 zł
1950 zł | 319 zł
2000 zł | 331 zł
2050 zł | 343 zł
2100 zł | 355 zł
2150 zł | 367 zł
2200 zł | 379 zł
2250 zł | 360 zł
2300 zł | 288 zł
2350 zł | 216 zł
2400 zł | 144 zł
2450 zł | 72 zł
2500 zł | 0 zł
Duże zwroty przy umowach zlecenia
Znacznie wyższe zwroty mogą otrzymać osoby pracujące na umowach zlecenia, które w trakcie roku nie złożyły formularza PIT-2.
W takim przypadku w rozliczeniu rocznym można wykorzystać kwotę wolną od podatku. Zwrot może wynieść nawet 3600 zł.
Przykładowe kwoty:
Dochód brutto | Zwrot podatku
2000 zł | 2040 zł
3000 zł | 3072 zł
5000 zł | 3600 zł
7000 zł | 3600 zł
10 000 zł | 3600 zł
Ulgi podatkowe mogą zwiększyć zwrot
Jeszcze wyższe zwroty otrzymują osoby korzystające z ulg podatkowych. Dotyczy to między innymi ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej czy odliczeń związanych z internetem lub darowiznami.
W niektórych przypadkach odliczenia mogą zmniejszyć podatek nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Co to oznacza dla podatników
Jeżeli deklaracja PIT zostanie złożona przez internet, urząd skarbowy ma maksymalnie 45 dni na zwrot nadpłaty.
W przypadku deklaracji papierowych termin jest dłuższy i wynosi nawet trzy miesiące.
Ostateczna suma zwrotów za 2025 rok będzie znana dopiero pod koniec lipca, gdy zakończy się sezon rozliczeń podatkowych.
Pierwsze tygodnie rozliczeń pokazują, że skarbówka już przekazała podatnikom miliardy złotych nadpłaconego podatku. Choć na razie kwota wypłat jest niższa niż rok temu, średni zwrot jest wyższy. Wiele osób może liczyć na przelewy przekraczające nawet kilka tysięcy złotych, szczególnie jeśli skorzystały z ulg lub rozliczają się z umów cywilnoprawnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.