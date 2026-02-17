Skarbówka może naliczyć 75 proc. podatku. W 2026 roku nie unikniesz kontroli
Choć polskie prawo pozwala na przechowywanie w domu dowolnych kwot, wydanie zgromadzonych w ten sposób oszczędności staje się coraz bardziej ryzykowne. Fiskus dysponuje obecnie narzędziami, które z 99-procentową skutecznością wykrywają rozbieżności między oficjalnymi dochodami a rzeczywistymi wydatkami Polaków. Brak twardych dowodów na pochodzenie gotówki przy zakupie nieruchomości czy samochodu może skutkować nałożeniem sankcyjnego podatku w wysokości aż 75 proc. nieudokumentowanej kwoty.
W 2024 roku urzędnicy przeprowadzili rekordową liczbę ponad 2,3 miliona czynności sprawdzających. Systemy Krajowej Administracji Skarbowej automatycznie analizują dane od notariuszy, z banków oraz platform sprzedażowych, co sprawia, że każda większa transakcja gotówkowa jest pod lupą urzędu.
99% skuteczności: Fiskus nie puka do drzwi losowo
Współczesna kontrola skarbowa to proces niemal w pełni zautomatyzowany. Urząd celuje w osoby, u których analiza danych wskazuje na wyraźne niespójności finansowe.
Automatyczne raporty: Każda operacja gotówkowa powyżej 15 tys. euro (ok. 65–70 tys. zł) trafia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Czujność banków: Instytucje finansowe raportują również mniejsze kwoty, jeśli wpłaty są częste lub mają nietypowe tytuły.
Dane z e-handlu: Od lipca 2024 roku operatorzy tacy jak Allegro czy OLX przekazują skarbówce dane o transakcjach, co pozwala na weryfikację historii kont i przelewów.
Ciężar dowodu: To Ty musisz udowodnić legalność pieniędzy
Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, w przypadku wątpliwości to podatnik, a nie urząd, musi wykazać źródło pochodzenia środków. Tłumaczenia o wieloletnim oszczędzaniu w gotówce bez dokumentacji są zazwyczaj odrzucane.
- Pułapka darowizny: Pieniądze od rodziny muszą zostać przekazane przelewem. Wpłata gotówki do wpłatomatu, nawet przy istnieniu umowy darowizny, nie spełnia wymogów ustawowych i może skutkować karą.
- Dokumentuj wszystko: Potwierdzenia wypłat z banku, umowy sprzedaży mienia, a nawet wiadomości SMS czy e-maile dotyczące zleceń dorywczych mogą uratować Twój majątek podczas kontroli.
- Przedawnienie: Urząd skarbowy może cofnąć się do pięciu lat wstecz, co oznacza, że zakupy z 2021 roku mogą być przedmiotem kontroli jeszcze w 2026 roku.
Jak bezpiecznie gromadzić środki?
Eksperci ostrzegają przed trzymaniem dużych sum w domu nie tylko ze względu na skarbówkę, ale także z powodu inflacji i zagrożenia kradzieżą.
|Sytuacja
|Zalecenie eksperta
|Gotówka w domu
|Tylko na sytuacje awaryjne (ok. 500–1000 zł).
|Duża wpłata do banku
|Warto rozłożyć ją na mniejsze transze z jasnym opisem.
|Planowany zakup
|Gromadź dokumentację (umowy, spadki, odszkodowania).
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.