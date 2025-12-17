Skarbówka odda pieniądze seniorom. Nawet 800 zł bez żadnego wniosku
Na początku 2026 roku skarbówka zacznie zwracać emerytom i rencistom nadpłacony podatek PIT od 13. i 14. emerytury. Dodatkowe pieniądze trafią na konta automatycznie, a w niektórych przypadkach zwrot może sięgnąć nawet 800 zł.
Na początku 2026 roku część emerytów i rencistów może spodziewać się zwrotu nadpłaconego podatku PIT. Chodzi o zaliczki pobrane od 13. i 14. emerytury w 2025 roku. Pieniądze trafią do seniorów automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. W praktyce zwrot może wynieść nawet około 400 zł na osobę, a w przypadku małżeństw – ponad 800 zł.
Skąd bierze się zwrot podatku?
W 2025 roku od 13. i 14. emerytury pobierana była zaliczka na podatek dochodowy, mimo że wielu seniorów mieści się w rocznej kwocie wolnej od podatku, która wynosi 30 tys. zł. Oznacza to, że część podatku została pobrana nienależnie i będzie mogła zostać zwrócona po rocznym rozliczeniu PIT.
Zwrot dotyczy emerytów i rencistów, którzy w 2025 roku otrzymali trzynastą emeryturę lub zarówno trzynastą, jak i czternastą, a ich łączny roczny dochód ze wszystkich świadczeń nie przekroczył 30 tys. zł.
Kto może liczyć na pieniądze ze skarbówki?
Z danych wynika, że zwrot PIT w 2026 roku obejmie przede wszystkim seniorów pobierających niskie i średnie świadczenia, zwykle w przedziale około 1800–2100 zł brutto miesięcznie. Wysokość zwrotu zależy od kwoty podstawowej emerytury lub renty oraz od tego, czy dana osoba otrzymała jedną, czy dwie dodatkowe emerytury.
W przypadku gospodarstw domowych, w których oboje małżonkowie spełniają warunki, łączna kwota zwrotu może sięgnąć nawet około 800 zł.
Ile dokładnie można odzyskać?
Wysokość zwrotu PIT rośnie wraz z wysokością podstawowego świadczenia, aż do momentu przekroczenia progu dochodowego. Dla emerytów otrzymujących świadczenia do około 2300 zł brutto miesięcznie zwrot może wynosić od nieco ponad 200 zł do około 400 zł. Przy emeryturze na poziomie 2500 zł brutto zwrot już nie przysługuje, ponieważ roczny dochód przekracza kwotę wolną od podatku.
Czy trzeba składać wniosek o zwrot?
Nie. Seniorzy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków. Kluczowe jest jedynie prawidłowe rozliczenie PIT za 2025 rok. Urząd skarbowy automatycznie przygotuje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe w systemie elektronicznym. Jeśli podatnik je zaakceptuje lub rozliczy się w tradycyjnej formie, a z deklaracji wynika nadpłata, pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe lub przekazem pocztowym.
Kiedy pieniądze trafią do seniorów?
Rozliczenie PIT za 2025 rok będzie możliwe od 15 lutego 2026 roku, a ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 30 kwietnia 2026 roku. Seniorzy, którzy rozliczą się szybko, zwłaszcza elektronicznie, mogą otrzymać zwrot nawet już w lutym lub marcu. W przypadku późniejszych rozliczeń czas oczekiwania może się wydłużyć.
Kto nie otrzyma zwrotu PIT?
Zwrot podatku nie przysługuje emerytom i rencistom, których świadczenie przekracza 2500 zł brutto miesięcznie, ani osobom osiągającym dodatkowe dochody, np. z pracy lub najmu, jeśli łącznie przekraczają one limit 30 tys. zł rocznie. Pieniędzy nie otrzymają również seniorzy pobierający zagraniczne emerytury rozliczane poza polskim systemem podatkowym.
Warto pamiętać, że w przypadku zaległości podatkowych nadpłata może zostać zaliczona na poczet długu, zamiast trafić bezpośrednio na konto.
Co warto zrobić już teraz?
Seniorzy powinni sprawdzić swoje dochody za 2025 rok i upewnić się, że mieszczą się w limicie kwoty wolnej od podatku. Warto również zadbać o aktualne dane w urzędzie skarbowym, zwłaszcza numer rachunku bankowego, aby zwrot PIT trafił na konto możliwie najszybciej.
Zwrot podatku od 13. i 14. emerytury to dla wielu osób realne wsparcie domowego budżetu na początku 2026 roku.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.