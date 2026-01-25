Skarbówka otwiera drzwi w weekendy. Urzędnicy będą tłumaczyć rewolucję w fakturach do późnego wieczora

Ministerstwo Finansów wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom i organizacjom, które przygotowują się do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Aby ułatwić podatnikom start w nowej, cyfrowej rzeczywistości, urzędy skarbowe w całej Polsce wprowadzają nadzwyczajny tryb pracy. W najbliższych dniach sprawy związane z KSeF będzie można załatwić nawet w niedzielę.

Resort finansów ogłosił serię dni otwartych oraz wydłużenie godzin urzędowania, aby każdy zainteresowany mógł osobiście skonsultować wątpliwości związane z nowym systemem fakturowania. Akcja obejmuje większość placówek w kraju, z wyłączeniem urzędów wyspecjalizowanych.

Urząd czynny w sobotę i niedzielę

Zgodnie z harmonogramem, specjalne dyżury odbędą się w trzy dni wolne od standardowej pracy urzędniczej. Podatnicy będą mogli odwiedzić skarbowe placówki w:

We wskazane dni urzędy będą dostępne dla interesantów w godzinach od 09:00 do 15:00. To jednak nie koniec ułatwień. W tygodniu roboczym pomiędzy dyżurami weekendowymi, czyli od 26 do 30 stycznia, czas pracy urzędów skarbowych zostanie wydłużony aż do godziny 20:00.

Testy systemu i kluczowe uprawnienia

Podczas wizyty w urzędzie będzie można skorzystać z pomocy ekspertów, którzy wyjaśnią indywidualne problemy i odpowiedzą na pytania. Przedsiębiorcy otrzymają możliwość praktycznego przetestowania systemu, w tym procedury logowania oraz odbierania e-faktur.

Dni otwarte to także doskonała okazja dla podmiotów niebędących jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi (np. spółek, fundacji, stowarzyszeń), aby złożyć formularz ZAW-FA. Dokument ten jest niezbędny dla organizacji, które nie posiadają pieczęci kwalifikowanej, a muszą wyznaczyć konkretną osobę fizyczną do obsługi systemu. Złożenie zawiadomienia ZAW-FA u naczelnika urzędu skarbowego pozwala na nadanie uprawnień do wystawiania i odbierania faktur oraz zarządzania dalszymi dostępami w firmie.

Edukacyjna ofensywa w każdą środę

Równolegle do dni otwartych, Krajowa Administracja Skarbowa kontynuuje cykl edukacyjny pod nazwą „Środy z KSeF”, który potrwa do 11 lutego. Szkolenia te mają na celu usystematyzowanie wiedzy podatników. Uczestnicy dowiedzą się między innymi, kogo dotyczą nowe przepisy, jak generować tokeny i certyfikaty, a także jak korzystać z bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów.

Spotkania odbywają się co środę w dwóch formułach:

  • Stacjonarnie: we wszystkich urzędach skarbowych w godzinach 10:00–12:00.

  • Online: organizowane przez izby administracji skarbowej w dwóch turach (10:00–12:00 oraz 14:00–16:00).

