Skarbówka rusza z masowymi kontrolami. Prześwietla konta, profile w sieci i przelewy Polaków
Fiskus nie próżnuje – w 2025 roku uruchomił bezprecedensową akcję kontrolną, która dotknie milionów Polaków. Urzędnicy skarbowi otrzymali nowe narzędzia i kompetencje, dzięki którym mogą zaglądać do kont bankowych, analizować profile w mediach społecznościowych i sprawdzać każdy podejrzany przelew. Czy Twoje finanse wytrzymają taką kontrolę?
77 kontroli dziennie – skarbówka pracuje na trzy zmiany
Najnowszy raport „Przedsiębiorcy pod lupą fiskusa 2025” przygotowany przez Konfederację Lewiatan i firmę MDDP ujawnia szokujące dane. W ciągu ostatnich pięciu lat wszczęto łącznie 117,5 tysięcy kontroli, co oznacza średnio 77 kontroli każdego dnia.
Co więcej niepokojące, skuteczność kontroli wzrosła do rekordowego poziomu – w 2024 roku aż 98 na 100 kontroli kończyło się wykryciem nieprawidłowości. Eksperci zastanawiają się, czy organy podatkowe tak dobrze typują podatników do kontroli, czy też każda kontrola „musi” się skończyć stwierdzeniem błędów.
Dramatycznie wzrósł też odsetek kontroli celno-skarbowych – z 12 procent w 2019 roku do ponad 38 procent w ubiegłym roku. Te kontrole są znacznie bardziej inwazyjne i trwają średnio 332 dni, podczas gdy kontrole podatkowe – 113 dni.
Media społecznościowe w rękach fiskusa
W 2025 roku skarbówka wprowadza nową broń – masowe monitorowanie profili w mediach społecznościowych. Urzędnicy systematycznie przeglądają profile na Facebooku, Instagramie, TikToku czy LinkedIn, szukając rozbieżności między deklarowanymi dochodami a rzeczywistym stylem życia.
Czerwone flagi dla skarbówki to:
- Zdjęcia z egzotycznych podróży przy niskich oficjalnych zarobkach
- Zakup luksusowych samochodów, biżuterii czy nieruchomości
- Prezentowanie drogich gadżetów lub ubrań marek premium
- Regularne wizyty w ekskluzywnych restauracjach i klubach
- Organizowanie kosztownych przyjęć czy imprez
Jak wyjaśniają eksperci, koniec z beztroskim dzieleniem się każdym aspektem życia online. Era anonimowości w sieci dobiegła końca, szczególnie w kontekście finansowym. Każda informacja udostępniana publicznie może zostać wykorzystana do weryfikacji rozliczeń podatkowych.
Szczególnie na celowniku są influencerzy, sprzedawcy oferujący usługi online oraz osoby prowadzące intensywną aktywność biznesową w sieci. Skarbówka analizuje nie tylko posty, ale także komentarze, reakcje i interakcje, które mogą wskazywać na nieopodatkowaną działalność gospodarczą.
Nowa dyrektywa DAC7 – koniec z anonimowością w internecie
Unia Europejska wprowadziła dyrektywę DAC7, która rewolucjonizuje sposób kontroli sprzedaży internetowej. Platformy takie jak Allegro, OLX, Vinted, Booking.com czy Airbnb musiały do końca stycznia 2025 roku przekazać skarbówce raporty o wszystkich użytkownikach, którzy przekroczyli określone limity.
Krytyczne progi to:
- Ponad 30 transakcji w ciągu roku kalendarzowego
- LUB przychód przekraczający 2000 euro rocznie
Raporty dotyczą aż 300 tysięcy sprzedawców i obejmują działania nawet z 2023 roku. Co więcej, dyrektywa obejmuje także zagraniczne platformy e-commerce, włączając Wielką Brytanię, Kanadę czy Norwegię.
Urząd skarbowy ma teraz pełen dostęp do danych o transakcjach i może przeprowadzać kontrole nawet do 5 lat wstecz. Oznacza to, że osoby handlujące ponad limit w latach 2023-2024 mogą spodziewać się pisma z fiskusa nawet w 2028 i 2029 roku.
Streamerzy i youtuberzy – koniec eldorado
Skarbówka wzięła także na celownik twórców internetowych. Do tej pory mogli oni unikać opodatkowania darowizn (doneitów), jeśli pochodziły od jednej osoby i nie przekraczały 5733 złotych w ciągu 5 lat.
Teraz sytuacja się zmieniła dramatycznie. Wszystkie donejty będą traktowane jako przychód i odpowiednio opodatkowane. Fiskus otrzymał narzędzia do weryfikacji pochodzenia wpłat, co oznacza koniec z traktowaniem ich jako darowizn.
Osoby regularnie otrzymujące wpłaty od widzów – gracze na Twitchu, youtuberzy, podcasterzy – prawdopodobnie będą zmuszone do założenia działalności gospodarczej i płacenia pełnych podatków oraz składek ZUS.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli korzystasz z platform internetowych do sprzedaży, wynajmu czy tworzenia treści, musisz natychmiast przeanalizować swoją sytuację podatkową. Skarbówka już ma Twoje dane i może w każdej chwili wszcząć kontrolę.
Sprawdź pilnie:
- Czy Twoje transakcje internetowe przekroczyły krytyczne progi
- Czy rozliczasz się ze wszystkich dochodów z działalności online
- Czy Twój profil w mediach społecznościowych jest spójny z deklarowanymi zarobkami
- Czy właściwie klasyfikujesz otrzymywane płatności
Przygotuj dokumentację:
- Zachowuj wszystkie potwierdzenia transakcji i przelewów
- Dokumentuj źródła pochodzenia większych kwot
- Przygotuj wyjaśnienia dla nietypowych tytułów przelewów
- Sprawdź, czy nie prowadzisz nieświadomie działalności gospodarczej
Uważaj na tytuły przelewów – skarbówka analizuje je szczególnie dokładnie. Podejrzane są wpłaty opisane jako „za usługi”, „współpraca”, „prowizja” czy inne sformułowania biznesowe.
Nie lekceważ też wynajmu krótkoterminowego. W przeciwieństwie do sprzedaży internetowej, tu nie ma żadnych progów zwolnień. Nawet okazjonalny wynajem pokoju przez Booking.com może być potraktowany jako działalność gospodarcza wymagająca rejestracji.
Jakie kary grożą za uchylanie się od podatków?
Konsekwencje finansowe za nieprawidłowe rozliczenia mogą być druzgocące:
Za wynajem krótkoterminowy bez rejestracji: kary 20-30 tysięcy złotych plus obowiązek zapłacenia zaległego podatku z odsetkami.
Za niezarejestrowaną sprzedaż internetową: grzywny do 720 stawek dziennych (maksymalnie około 180 tysięcy złotych) oraz podatek z tytułu nieujawnionych dochodów.
Za niepłacenie od doneitów: oprócz zaległego podatku, możliwe kary za prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej.
Dodatkowo w każdym przypadku:
- Odsetki za zwłokę (obecnie 13% rocznie)
- Możliwe sankcje karne-skarbowe
- Obowiązek naprawienia szkody w budżecie państwa
Nowe technologie w służbie fiskusa
Skarbówka nie poprzestaje na tradycyjnych metodach kontroli. W 2025 roku wykorzystuje zaawansowane narzędzia technologiczne:
System STIR – pozwala na bieżąco monitorować przepływy finansowe między kontami firmowymi i wykrywać nietypowe transakcje.
Analiza transakcji bankowych – automatyczne flagowanie przelewów powyżej 15 tysięcy euro oraz operacji o podejrzanych tytułach.
Sztuczna inteligencja – algorytmy analizujące wzorce wydatków i dochodów, wykrywające rozbieżności w rozliczeniach.
Krajowy System e-Faktur (KSeF) – od 2026 roku wszystkie faktury będą przechodziły przez system kontrolowany przez skarbówkę.
Wiceminister finansów Zbigniew Stawicki potwierdza: „Czynności sprawdzające to najszybsza i najmniej dotkliwa dla podatnika forma działań organu nakierowana na korygowanie błędów podatników.”
Praktyczne porady na czas kontroli
Jeśli już otrzymałeś wezwanie lub spodziewasz się kontroli, pamiętaj o podstawowych zasadach:
Zachowaj spokój i nie ignoruj pism – milczenie tylko pogarsza sytuację i może być traktowane jako przyznanie się do winy.
Skorzystaj z pomocy specjalisty – doradca podatkowy może znacznie zmniejszyć szkody i pomóc w przygotowaniu obrony.
Dokumentuj wszystko – każde pismo, każdą rozmowę z urzędnikiem, każdy dokument dostarczony do urzędu.
Korzystaj z prawa do wyjaśnień – masz prawo tłumaczyć swoje działania i przedstawiać argumenty na swoją obronę.
Rozważ dobrowolne ujawnienie – jeśli rzeczywiście popełniłeś błędy, czasami lepiej je przyznać i skorzystać z łagodniejszego traktowania.
Pamiętaj – skarbówka ma teraz narzędzia, o których jeszcze kilka lat temu mogła tylko marzyć. Lepiej działać proaktywnie i uporządkować swoje sprawy podatkowe, niż czekać na nieprzyjemną niespodziankę.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.