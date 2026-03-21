Skarbówka ruszyła na łowy. Masowe wezwania do zapłaty „podatku”
Ponad 19 tysięcy Polaków otrzymało w ostatnich dniach wezwania z urzędów skarbowych, które mogą doprowadzić ich do bankructwa. Fiskus, wykorzystując luki w przepisach i spór o publikację wyroków Trybunału Konstytucyjnego, domaga się zapłaty 19-procentowego podatku wraz z gigantycznymi odsetkami za transakcje dokonane niemal dwie dekady temu. Rekordowe żądania opiewają na kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych, co dla wielu emerytów i rodzin oznacza konieczność sprzedaży obecnego majątku, by spłacić dług powstały przez brak jednego podpisu w 2008 roku.
Sprawa dotyczy osób, które skorzystały z tzw. ulgi meldunkowej, ale według urzędników nie dopełniły obowiązku złożenia formalnego oświadczenia o tym fakcie w ciągu 14 dni od sprzedaży nieruchomości. Choć rządu i sądy od lat spierają się o konstytucyjność tego wymogu, w lutym 2026 roku skarbówka przeszła do ofensywy, masowo ściągając należności z kont podatników. Rzecznik Praw Obywatelskich bije na alarm, nazywając działania fiskusa „pułapką na obywatela” i domagając się natychmiastowego wstrzymania egzekucji.
Dlaczego fiskus wraca do spraw sprzed 18 lat?
Mechanizm ulgi meldunkowej, który obowiązywał w latach 2007–2008, stał się dla urzędników okazją do podreperowania budżetu kosztem zapominalskich podatników.
Brak jasnych wzorów: W czasie obowiązywania ulgi Ministerstwo Finansów nie przygotowało oficjalnego formularza oświadczenia, co zmyliło tysiące ludzi.
Meldunek to za mało: Fiskus uważa, że samo spełnienie warunku 12-miesięcznego zameldowania nie wystarczy, jeśli podatnik nie poinformował o tym pisemnie urzędu.
Odsetki ważniejsze niż podatek: Przez blisko 18 lat kwota pierwotnego podatku potroiła się ze względu na narosłe odsetki za zwłokę.
Ignorowanie Trybunału: Mimo że TK uznał wymóg oświadczenia za niekonstytucyjny, urzędy skarbowe ignorują ten fakt, powołując się na brak publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw.
Podatek od sprzedaży nieruchomości – zasady w 2026 roku
Aby nie wpaść w podobne kłopoty przy obecnych transakcjach, warto znać aktualne limity i zwolnienia.
- Zasada 5 lat: Jeśli sprzedajesz nieruchomość przed upływem 5 lat od końca roku jej nabycia, musisz zapłacić 19% podatku od zysku.
- Ulga mieszkaniowa: Możesz uniknąć podatku, jeśli w ciągu 3 lat od sprzedaży wydasz pieniądze na własne cele mieszkaniowe (np. zakup nowej nieruchomości, remont).
- Pułapka remontowa: Od 2026 roku skarbówka nie uznaje już zakupu wolnostojących mebli czy sprzętu AGD jako wydatku na cel mieszkaniowy – odliczyć można jedynie zabudowę stałą.
- Darowizny i spadki: W przypadku sprzedaży mieszkania ze spadku, okres 5 lat liczy się od daty nabycia go przez spadkodawcę, co chroni spadkobierców przed nagłym podatkiem.
Czy można uniknąć zapłaty zaległości z 2008 roku?
Sytuacja osób, które otrzymały wezwania w lutym 2026 roku, jest niezwykle trudna, ale istnieją ścieżki obrony.
Wniosek do RPO: Rzecznik Praw Obywatelskich zbiera dokumentację od osób poszkodowanych, by wywrzeć presję na Ministra Finansów w sprawie umorzenia tych długów.
Skarga na bezczynność: Prawnicy radzą składać skargi do sądów administracyjnych, powołując się bezpośrednio na nieopublikowany wyrok TK.
Umorzenie odsetek: Istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie samych odsetek ze względu na ważny interes podatnika, co może zredukować dług o ponad połowę.
