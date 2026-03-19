Skarbówka spóźnia się z przelewem? Sprawdź, kiedy należą Ci się odsetki
Złożyłeś PIT, wyliczyłeś nadpłatę, a na koncie wciąż pusto? Choć większość Polaków z niecierpliwością wyczekuje przelewu z urzędu skarbowego, procedura zwrotu ma swoje ściśle określone ramy czasowe. Podpowiadamy, jak sprawdzić status swojej deklaracji i co zrobić, gdy skarbówka spóźnia się z wypłatą
Sezon rozliczeń to czas, w którym miliony podatników liczą na dodatkowy zastrzyk gotówki – czy to z tytułu nadpłaconych zaliczek, czy popularnej ulgi na dziecko. Warto jednak wiedzieć, że moment wpłynięcia środków zależy nie tylko od daty złożenia dokumentów, ale przede wszystkim od wybranej formy rozliczenia.
Cyfrowy priorytet: 45 dni kontra 3 miesiące
W 2026 roku najszybszą drogą do odzyskania pieniędzy pozostaje internet. Urząd Skarbowy ma różne terminy na realizację zwrotu, liczone od dnia poprawnego złożenia deklaracji:
45 dni – jeśli wysłałeś PIT elektronicznie (np. przez usługę Twój e-PIT lub e-Deklaracje).
3 miesiące – jeśli zdecydowałeś się na tradycyjną formę papierową złożoną w urzędzie lub wysłaną pocztą.
Pieniądze najszybciej trafiają na rachunek bankowy podany w zeznaniu. Jeśli nie wskazałeś konta lub popełniłeś błąd w jego numerze, urząd wyśle środki przekazem pocztowym, co wydłuży czas oczekiwania i zostanie pomniejszone o koszty opłaty pocztowej. Istnieje też możliwość odbioru gotówki w okienku urzędu, ale wymaga to wcześniejszego zgłoszenia i dotyczy zazwyczaj mniejszych kwot.
Dlaczego przelew nie dotarł?
Jeśli termin minął, a pieniędzy nie ma, przyczyn może być kilka. Zanim zaczniesz interweniować, sprawdź czy:
Nie masz długów: Urząd skarbowy w pierwszej kolejności zajmuje nadpłatę na poczet zaległych mandatów, innych podatków lub zajęć komorniczych.
Deklaracja jest poprawna: Błędy w PIT mogą wstrzymać procedurę do czasu złożenia korekty.
Posiadasz UPO: Urzędowe Poświadczenie Odbioru to jedyny dowód na to, że Twój e-PIT faktycznie dotarł do systemu.
Jak sprawdzić status zwrotu?
Nie musisz dzwonić na infolinię, by dowiedzieć się, co dzieje się z Twoimi pieniędzmi. Wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i wejść w sekcję „Zwroty podatku”. Znajdziesz tam statusy:
„W trakcie realizacji” – urząd weryfikuje dane.
„Zrealizowano” – przelew został już zlecony (znajdziesz tam też konkretną datę operacji).
Prawo do odsetek: Gdy zawini urząd
Jeśli Twoja deklaracja była poprawna, nie masz żadnych zaległości, a ustawowy termin (45 dni lub 3 miesiące) minął, wina leży po stronie fiskusa. W takiej sytuacji podatnikowi należą się odsetki za zwłokę. Są one naliczane automatycznie za każdy dzień opóźnienia i wypłacane wraz z kwotą główną. W przypadku braku kontaktu ze strony urzędu, warto złożyć zapytanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście w swojej jednostce skarbowej.
