Skarbówka szykuje rewolucję w PIT. Uważaj, bo nie wszystkie zeznania wyślą się same
Już w połowie lutego rusza wielka akcja rozliczeń z fiskusem. Ministerstwo Finansów przygotowało dla Polaków spore ułatwienie w postaci wstępnie wypełnionych deklaracji, ale urzędnicy ostrzegają przed zbytnim zaufaniem do automatyzacji. Część formularzy wymaga bowiem ręcznego zatwierdzenia, a przegapienie tego obowiązku może wiązać się z problemami.
Początek roku to tradycyjnie czas, w którym miliony podatników muszą uregulować swoje zobowiązania względem państwa za miniony rok. Resort finansów ogłosił, że system Twój e-PIT zostanie otwarty dla obywateli 15 lutego 2026 roku. Od tego dnia, logując się do e-Urzędu Skarbowego, każdy będzie mógł sprawdzić swoje zeznanie podatkowe za rok 2025.
Nie wszystko dzieje się automatycznie
Największym udogodnieniem systemu jest mechanizm automatycznej akceptacji zeznań, który działa w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, czyli 30 kwietnia. Dotyczy to jednak tylko najpopularniejszych formularzy, takich jak PIT-37 oraz PIT-38. Jeśli podatnik nie wprowadzi w nich zmian ani ich nie odrzuci, system uzna je za złożone w terminie.
Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku bardziej skomplikowanych rozliczeń. Podatnicy korzystający z druków PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L muszą zachować czujność. Te zeznania nie zostaną zaakceptowane przez system samodzielnie – wymagają one uzupełnienia danych przez użytkownika i ręcznego kliknięcia przycisku zatwierdzającego wysyłkę.
Wygoda i szybszy zwrot gotówki
Elektroniczne rozliczanie podatków stało się w Polsce standardem. Z danych resortu wynika, że za rok 2024 aż 95 procent wszystkich deklaracji wpłynęło do urzędów drogą cyfrową. Polacy wybierają tę formę nie tylko ze względu na wygodę, ale przede wszystkim dla szybkości.
Wybierając e-PIT, na zwrot nadpłaconego podatku czeka się maksymalnie 45 dni, choć w praktyce pieniądze trafiają na konto znacznie szybciej. Dla porównania, osoby decydujące się na tradycyjne, papierowe formularze, muszą liczyć się z oczekiwaniem trwającym nawet do trzech miesięcy.
Jak skorzystać z systemu?
Platforma jest dostępna 24 godziny na dobę, zarówno z poziomu komputera, jak i aplikacji mobilnej na smartfony. Dostęp do swoich danych jest chroniony i wymaga uwierzytelnienia. Zalogować można się na kilka sposobów:
-
Przez Profil Zaufany.
-
Za pomocą aplikacji mObywatel.
-
Wykorzystując bankowość elektroniczną lub e-dowód.
-
Wpisując swoje dane podatkowe (w przypadku aplikacji mobilnej możliwe jest też logowanie biometryczne).
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.