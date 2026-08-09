Skarbówka weszła do telefonów Polaków. Możecie się zdziwić, kiedy zobaczycie to w swoim smartfonie
Urząd skarbowy coraz mocniej przenosi się do naszych telefonów. Mobilny e-Urząd Skarbowy dostał kolejne funkcje, a za pomocą smartfona możemy już nie tylko sprawdzić rozliczenia czy zwrot podatku. Fiskus udostępnia nowe formularze, obsługę spraw przedsiębiorców i elektroniczną korespondencję z urzędem. Dla wielu osób oznacza to, że sprawę, z którą jeszcze niedawno szliśmy do urzędu, można załatwić bezpośrednio z ekranu telefonu.
Zmiana jest większa, niż może się wydawać. Mobilny e-Urząd Skarbowy nie jest już tylko prostym dodatkiem dla osób rozliczających PIT. Krajowa Administracja Skarbowa systematycznie przenosi do niego kolejne usługi. Z części możliwości korzystają także przedsiębiorcy, pełnomocnicy, spółki, fundacje i stowarzyszenia.
Jeżeli więc ktoś dawno nie zaglądał do aplikacji, po jej aktualizacji może znaleźć funkcje, których wcześniej tam nie było.
Skarbówka coraz mocniej w smartfonie. Fiskus rozwija aplikację
Jeszcze kilka lat temu kontakt z urzędem skarbowym kojarzył się przede wszystkim z wizytą w placówce, kolejką i papierowymi dokumentami. Ten model szybko się zmienia.
e-Urząd Skarbowy działa przez internet, ale administracja rozwija również jego mobilną wersję. Dzięki temu część spraw możemy załatwiać praktycznie z dowolnego miejsca.
Nie oznacza to oczywiście, że urząd skarbowy uzyskuje dostęp do prywatnej zawartości telefonu. Chodzi o rozszerzanie oficjalnej aplikacji administracji skarbowej i przenoszenie do niej kolejnych usług dostępnych podatnikowi.
To ważne zastrzeżenie, ponieważ określenie „skarbówka w telefonie” może brzmieć niepokojąco. W praktyce telefon staje się po prostu kolejnym kanałem komunikacji podatnika z administracją.
Można sprawdzić zwrot podatku i historię dokumentów
Zakres możliwości jest już szeroki. Z poziomu elektronicznego urzędu podatnik może uzyskać dostęp do informacji dotyczących swoich rozliczeń oraz prowadzonych spraw.
Można między innymi sprawdzić status zwrotu podatku, przejrzeć historię złożonych deklaracji, wysyłać dokumenty oraz składać wybrane wnioski o wydanie zaświadczeń.
Możliwe jest również odbieranie dokumentów przekazywanych przez administrację skarbową.
Dla podatnika oznacza to przede wszystkim oszczędność czasu. Zamiast planować wizytę w urzędzie, część formalności można przeprowadzić wieczorem, w weekend albo podczas wyjazdu.
Nowe formularze w e-Urzędzie Skarbowym
Ostatnia aktualizacja przyniosła kolejne możliwości. Nowe formularze są udostępniane w postaci kreatorów, które prowadzą użytkownika przez kolejne etapy przygotowywania dokumentu.
Jedną z ważniejszych nowości jest ORD-IN. To formularz służący do wystąpienia o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.
Takie rozwiązanie jest szczególnie istotne dla osób i przedsiębiorców, którzy mają wątpliwości dotyczące konsekwencji podatkowych konkretnej sytuacji albo planowanej czynności. Wniosek trafia do Krajowej Informacji Skarbowej.
Kolejnym udostępnionym rozwiązaniem jest WN-CFR, związany z uzyskaniem certyfikatu rezydencji podatkowej.
Dokument może być szczególnie istotny dla podatników i przedsiębiorców funkcjonujących jednocześnie w Polsce i za granicą. Certyfikat potwierdza rezydencję podatkową i może mieć znaczenie przy stosowaniu umów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania.
Jest jeden ważny warunek. Trzeba sprawdzić e-Korespondencję
Samo posiadanie dostępu do e-Urzędu Skarbowego nie oznacza, że automatycznie skorzystamy z każdej dostępnej funkcji.
W przypadku wysyłania części formularzy drogą elektroniczną konieczne jest wyrażenie zgody na e-Korespondencję w e-Urzędzie Skarbowym.
To element, który łatwo przeoczyć. Osoba, która chce korzystać z nowych możliwości, powinna więc sprawdzić swoje ustawienia i dostępne opcje.
Przedsiębiorcy zobaczą ważną informację o swoich podatkach
Szczególnie interesująca zmiana dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. W systemie pojawiła się funkcja „Forma opodatkowania”.
Dzięki niej przedsiębiorca może sprawdzić, jaka forma opodatkowania jego działalności została zarejestrowana w bazach Krajowej Administracji Skarbowej.
Według przedstawionych informacji system pokazuje dane dotyczące 2025 i 2026 roku. Użytkownik może również przejść do formularza umożliwiającego zmianę formy opodatkowania.
W tym celu wykorzystywane jest oświadczenie INF-FO. Rozwiązanie jest przeznaczone dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, również w określonych przypadkach działalności prowadzonej w formie spółki.
Nie tylko zwykli podatnicy. System obejmuje kolejne grupy
Początkowo cyfrowe rozwiązania fiskusa były kojarzone głównie z obsługą osób fizycznych. Teraz zakres użytkowników jest znacznie większy.
Z elektronicznych usług mogą korzystać również przedsiębiorcy, organizacje oraz pełnomocnicy. W praktyce oznacza to dalsze ograniczanie liczby spraw wymagających osobistego pojawienia się w urzędzie skarbowym.
Dla części podatników szczególnie istotna może być możliwość działania przez pełnomocnika, na przykład doradcę podatkowego.
Urząd skarbowy czynny przez 24 godziny
Cyfryzacja zmienia również godziny, w których możemy faktycznie zajmować się sprawami podatkowymi. Elektroniczny system nie zamyka drzwi po południu.
e-Urząd Skarbowy jest dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Dostęp możliwy jest zarówno przez internetowy serwis administracji podatkowej, jak i za pomocą rozwiązania mobilnego.
Ministerstwo Finansów zapowiada dalszy rozwój cyfrowej obsługi. Oznacza to, że katalog czynności wykonywanych bez wizyty w urzędzie może nadal rosnąć.
Uwaga na fałszywe aplikacje i wiadomości
Rosnąca popularność mobilnego kontaktu z fiskusem oznacza również, że trzeba szczególnie uważać na próby podszywania się pod administrację skarbową.
Jeżeli otrzymamy SMS lub wiadomość e-mail z informacją o konieczności pilnej „aktualizacji danych podatkowych”, dopłacie niewielkiej kwoty albo instalacji aplikacji z przesłanego linku, nie należy automatycznie wykonywać poleceń zawartych w wiadomości.
Nowe funkcje oficjalnej aplikacji nie oznaczają, że fiskus będzie wymagał instalowania przypadkowych programów przesyłanych przez SMS czy komunikator.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli korzystasz z e-Urzędu Skarbowego, sprawdź aktualną wersję oficjalnej aplikacji i dostępne w niej usługi. Możesz odkryć, że sprawa, z którą dotychczas planowałaś lub planowałeś wizytę w urzędzie, jest już dostępna elektronicznie.
Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na funkcję pozwalającą sprawdzić zarejestrowaną formę opodatkowania. Osoby potrzebujące interpretacji podatkowej lub certyfikatu rezydencji mogą natomiast zainteresować się nowymi formularzami.
Warto również sprawdzić ustawienia e-Korespondencji, ponieważ mogą mieć znaczenie przy korzystaniu z części elektronicznych formularzy.
Najważniejsza zmiana jest jednak szersza: urząd skarbowy przestaje być miejscem, do którego zawsze trzeba fizycznie iść. Coraz więcej kontaktów z fiskusem przenosi się do internetu i smartfona, a Ministerstwo Finansów zapowiada dalszą rozbudowę tego kanału obsługi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.