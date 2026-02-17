Skarbówka żąda zapłaty. Fiskus rozsyła tysiące pism do Polaków
Tysiące mieszkańców Polski musi zmierzyć się w 2026 roku z bolesnym powrotem do przeszłości finansowej. Urzędy skarbowe masowo wysyłają wezwania do zapłaty zaległego podatku PIT od sprzedaży nieruchomości, której dokonano niemal dwie dekady temu. Przyczyną zamieszania jest tzw. ulga meldunkowa z lat 2007–2008 – rozwiązanie, które miało chronić portfele obywateli, a przez błędy w przepisach stało się dla nich kosztowną pułapką. Rekordowe żądania opiewają na kwoty sięgające nawet 250 tysięcy złotych.
Problem dotyczy niemal 19 tysięcy osób, które sprzedały dom lub mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia. Choć prawo pozwalało wtedy uniknąć 19-procentowego podatku, warunkiem było zameldowanie w lokalu przez rok oraz złożenie specjalnego oświadczenia. To właśnie ten ostatni formalizm, do którego nigdy nie wydano oficjalnego wzoru, stał się podstawą do dzisiejszych roszczeń fiskusa.
250 tysięcy złotych długu. Jak skarbówka wylicza kary?
Wysokość żądanego podatku zależy od dochodu uzyskanego na transakcji, czyli różnicy między ceną sprzedaży a kosztami nabycia lub remontu. Skala roszczeń jest przytłaczająca:
Wysokość żądań: Skarbówka domaga się od kilkudziesięciu tysięcy do blisko 250 tys. złotych.
Odsetki za zwłokę: Fiskus dochodzi należności wraz z karnymi odsetkami narastającymi przez kilkanaście lat.
Rodzaj mienia: Wezwania dotyczą nie tylko mieszkań, ale też domów, udziałów w nieruchomościach czy spółdzielczych praw do lokalu.
Brak przedawnienia: Urzędy skarbowe wykorzystują zawiłości prawne, by egzekwować środki z transakcji dokonanych w latach 2007–2008.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego utknął w martwym punkcie
Sytuacja podatników jest skomplikowana przez pat prawny na najwyższych szczeblach władzy. 9 lipca 2025 roku Trybunał Konstytucyjny stanął po stronie obywateli, uznając wymóg składania oświadczeń za niezgodny z Konstytucją. Zdaniem sędziów sam fakt zameldowania powinien wystarczyć do uzyskania ulgi.
Niestety, wyrok ten nie został dotychczas opublikowany w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że formalnie nie wiąże urzędników. W sprawę włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, który domaga się od Ministra Finansów systemowego rozwiązania problemu i zaprzestania nękania podatników za błędy legislacyjne sprzed lat.
Jak ratować domowy budżet po otrzymaniu wezwania?
Jeśli w Twojej skrzynce pocztowej znalazło się pismo z urzędu, nie wolno go ignorować. Istnieje kilka ścieżek, które mogą pomóc w obniżeniu lub całkowitym uniknięciu kary.
- Ulga mieszkaniowa: Jeśli od transakcji nie minęły 3 lata, możesz wykazać, że środki wydano na własne cele mieszkaniowe (zakup mebli, remont, spłata kredytu).
- Złożenie wyjaśnień: Podatnik ma prawo do przedstawienia swojej argumentacji przed organem skarbowym.
- Korekta lub umorzenie: W szczególnie uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o skorygowanie deklaracji lub umorzenie części zobowiązania.
- Konsultacja z ekspertem: Ze względu na wysokie kwoty, warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego, który przeanalizuje sprawę pod kątem wyroku TK.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.