Skazona woda! Bakterie coli w kranach tysięcy mieszkańców.
Bakterie coli w wodzie pitnej, mieszkańcy muszą ją przegotowywać przed użyciem. W kilku punktach kontrolnych wykryto bakterie grupy coli, co zmusiło służby sanitarne do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń.
Woda w części miasta straciła pełną przydatność do spożycia. Można z niej korzystać dopiero po przegotowaniu. To komunikat, który wprowadził niepokój wśród mieszkańców Śródmieścia.
Kontrole jakości wykazały obecność bakterii w ilościach przekraczających normę. Choć nie stwierdzono groźnych szczepów chorobotwórczych, sam wynik oznacza, że sieć wodociągowa wymaga pilnego oczyszczenia. W mieście rozpoczęło się płukanie i dezynfekcja wodociągów. Prace potrwają do czasu uzyskania pełnej zgodności mikrobiologicznej.
Największym wyzwaniem staje się codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Woda nie nadaje się do picia wprost z kranu. Można jej używać dopiero po przegotowaniu. Dotyczy to przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw oraz wszystkich sytuacji, w których woda ma kontakt z jamą ustną. W domach z małymi dziećmi lub osobami starszymi ostrożność jest szczególnie ważna. Woda nieprzegotowana nadaje się jedynie do celów sanitarnych.
Skażenie ujawniło, jak wrażliwy jest system, na którym opiera się codzienne życie. Wystarczy niewielka zmiana parametrów wody, aby całe osiedla musiały zmienić swoje przyzwyczajenia. Mieszkańcy kupują wodę butelkowaną, a część lokali gastronomicznych ogranicza ofertę do czasu poprawy jakości wody.
To sygnał dla wszystkich, by zwracać większą uwagę na komunikaty sanepidu i szybko reagować na zalecenia. Woda jest podstawowym zasobem, a jej skażenie wpływa na zdrowie, funkcjonowanie domów i działalność lokalnych firm. Warto śledzić najnowsze informacje, ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, a kolejne wyniki badań zdecydują o tym, kiedy woda wróci do pełnej przydatności.
Gdynia czeka teraz na kolejne próbki. Dopiero one pokażą, czy działania przyniosły oczekiwany efekt i czy mieszkańcy będą mogli ponownie korzystać z wody bez ograniczeń. W mieście trwa mobilizacja i ostrożność, bo bezpieczeństwo sanitarne stało się tematem dnia.
