Skażona woda na Mazowszu! 12 miejscowości odciętych, szkoły zamknięte
Na Mazowszu wykryto skażenie wody bakteriami enterokoków. Około dwóch tysięcy mieszkańców powiatu płockiego musi korzystać z wody butelkowanej, a w 12 miejscowościach wprowadzono zakaz używania kranówki nawet po przegotowaniu.
Skażenie wody na Mazowszu. 12 miejscowości bez dostępu do czystej wody
Na Mazowszu wybuchł kryzys sanitarny. W powiecie płockim wykryto groźne bakterie enterokoków w wodociągu publicznym Górki, z którego korzysta około dwóch tysięcy mieszkańców. Skażenie objęło aż 12 miejscowości, a w niektórych szkołach i przedszkolach konieczne było odwołanie zajęć.
Zakaz korzystania z wody
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku ogłosiła bezwzględny zakaz korzystania z wody. Dotyczy to mieszkańców Górek, Dobrzykowa, Jordanowa, Małych Gór, Potrzebnej, Nowej i Starej Korzeniówki, Borek, Piasków, Nowego Troszyna, Troszyna Polskiego oraz ul. Nadwiślańskiej w Płocku.
Sanepid ostrzega, że woda nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu. Nie wolno jej używać do przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw, naczyń, prania czy kąpieli. Może służyć jedynie do spłukiwania toalet.
Punkty dystrybucji i działania władz
Na czas kryzysu uruchomiono punkty wydawania wody butelkowanej. Burmistrz Gąbina, Krzysztof Jadczak, poinformował, że woda będzie dystrybuowana przez sołtysów oraz w remizach OSP w Dobrzykowie i Troszynie Polskim. – Woda w sieci została zachlorowana, płukana i będzie ponownie przebadana – przekazał w komunikacie.
Lekcje w szkołach odwołane
W związku z zagrożeniem odwołano zajęcia w szkołach i przedszkolach w Dobrzykowie i Borkach. Lekcje nie odbyły się 25 i 26 września. Władze apelują o ścisłe przestrzeganie zaleceń sanepidu i cierpliwe oczekiwanie na wyniki kolejnych badań.
Kolejne incydenty w regionie
To nie pierwszy przypadek problemów z jakością wody w ostatnich dniach. Dzień wcześniej płocki sanepid informował o obecności bakterii coli w próbce pobranej z wodociągu w Miejskim Przedszkolu nr 31 w Płocku. Służby sanitarne zapewniają, że sytuacja jest stale monitorowana, a mieszkańcy będą na bieżąco informowani o rozwoju wydarzeń.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.