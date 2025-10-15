Skażona woda w 11 miejscowościach! Bakterie coli w wodociągach.

15 października 2025 15:51 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Skażenie wody, 11 miejscowości odciętych od kranówki W gminie Gąbin w województwie mazowieckim wykryto obecność bakterii z grupy coli w wodociągu Górki. To oznacza, że mieszkańcy aż 11 miejscowości nie mogą korzystać z wody z kranów. Zamiast niej dostarczana jest woda butelkowana.

Fot. DALL·E 3 / Warszawa w Pigułce

Gdzie obowiązuje zakaz

Zakaz objął między innymi Dobrzyków, Górki, Jordanów, Małe Góry, Potrzebną, Nową Korzeniówkę, Starą Korzeniówkę, Borki, Piaski, Nowy Troszyn i Troszyn Polski. Obejmuje także część ulic w Płocku. Łącznie dotyczy to około 2,5 tysiąca osób.

Jakie są ograniczenia

Woda z wodociągu nie nadaje się do picia ani do przygotowywania posiłków. Nie wolno jej używać do mycia owoców, warzyw, naczyń czy zębów. Nie powinna być stosowana również do kąpieli i przemywania ran. Nadaje się jedynie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet.

Działania władz i sanepidu

Samorząd zakupił już 20 palet wody butelkowanej, które trafiają do mieszkańców za pośrednictwem sołtysów i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dodatkowe dostawy mają zostać uruchomione we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.

Wodociąg został przepłukany i poddany chlorowaniu, a inspektorzy sanepidu przeprowadzili kolejne badania mikrobiologiczne. Wyniki mają być znane w piątek i wtedy zapadnie decyzja, czy zakaz zostanie zniesiony.

Co to oznacza dla mieszkańców

Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość i korzystać z wody butelkowanej, dopóki służby nie potwierdzą jej bezpieczeństwa. To oznacza dodatkowe utrudnienia w codziennym życiu, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi i osób starszych. Władze zapewniają jednak, że kryzys zostanie opanowany możliwie szybko, a dostawy wody pitnej będą zagwarantowane wszystkim potrzebującym.

 

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl