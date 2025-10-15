Skażona woda w 11 miejscowościach! Bakterie coli w wodociągach.
Skażenie wody, 11 miejscowości odciętych od kranówki W gminie Gąbin w województwie mazowieckim wykryto obecność bakterii z grupy coli w wodociągu Górki. To oznacza, że mieszkańcy aż 11 miejscowości nie mogą korzystać z wody z kranów. Zamiast niej dostarczana jest woda butelkowana.
Gdzie obowiązuje zakaz
Zakaz objął między innymi Dobrzyków, Górki, Jordanów, Małe Góry, Potrzebną, Nową Korzeniówkę, Starą Korzeniówkę, Borki, Piaski, Nowy Troszyn i Troszyn Polski. Obejmuje także część ulic w Płocku. Łącznie dotyczy to około 2,5 tysiąca osób.
Jakie są ograniczenia
Woda z wodociągu nie nadaje się do picia ani do przygotowywania posiłków. Nie wolno jej używać do mycia owoców, warzyw, naczyń czy zębów. Nie powinna być stosowana również do kąpieli i przemywania ran. Nadaje się jedynie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet.
Działania władz i sanepidu
Samorząd zakupił już 20 palet wody butelkowanej, które trafiają do mieszkańców za pośrednictwem sołtysów i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dodatkowe dostawy mają zostać uruchomione we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.
Wodociąg został przepłukany i poddany chlorowaniu, a inspektorzy sanepidu przeprowadzili kolejne badania mikrobiologiczne. Wyniki mają być znane w piątek i wtedy zapadnie decyzja, czy zakaz zostanie zniesiony.
Co to oznacza dla mieszkańców
Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość i korzystać z wody butelkowanej, dopóki służby nie potwierdzą jej bezpieczeństwa. To oznacza dodatkowe utrudnienia w codziennym życiu, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi i osób starszych. Władze zapewniają jednak, że kryzys zostanie opanowany możliwie szybko, a dostawy wody pitnej będą zagwarantowane wszystkim potrzebującym.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
