Składka zdrowotna bez odliczenia. Rząd nie planuje cofnięcia reformy podatkowej
Ministerstwo Finansów ostatecznie rozwiało wątpliwości podatników i rolników: od 2026 roku nie będzie powrotu do odliczania składki zdrowotnej od podatku. Resort podkreśla, że taki krok oznaczałby cofnięcie kluczowych elementów reformy podatkowej, w tym wyższej kwoty wolnej i niższej stawki PIT.
Ministerstwo Finansów jednoznacznie zamknęło dyskusję o powrocie do odliczania składki zdrowotnej od podatku. W odpowiedzi na postulaty rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej resort wskazał, że taki krok byłby sprzeczny z obowiązującą konstrukcją systemu podatkowego i oznaczałby cofnięcie kluczowych reform wprowadzonych w ostatnich latach.
Impulsem do ponownego podniesienia tematu był wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z października 2025 roku. Samorząd rolniczy domagał się przywrócenia możliwości odliczania składki zdrowotnej w rocznym zeznaniu podatkowym dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Argumentowano, że brak takiego mechanizmu zwiększa obciążenia fiskalne tej grupy podatników.
Resort finansów w swojej odpowiedzi przypomniał jednak, że likwidacja odliczenia składki zdrowotnej nie była odosobnioną decyzją dotyczącą wyłącznie jednej grupy zawodowej. Zmiana ta została wprowadzona ustawą z 29 października 2021 roku jako element szerokiej reformy podatkowej, która objęła wszystkich podatników rozliczających się według skali podatkowej. Jednocześnie wprowadzono istotne preferencje, w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz zwiększenie progu, od którego obowiązuje 32-procentowa stawka PIT, do 120 tys. zł.
Ministerstwo zwróciło uwagę, że w 2022 roku, w odpowiedzi na krytykę reformy, ustawodawca zdecydował się na dalsze złagodzenie jej skutków. Ustawą z 9 czerwca 2022 roku obniżono podstawową stawkę podatku dochodowego z 17 do 12 procent. Było to rozwiązanie, które – zdaniem resortu – w znacznym stopniu zrekompensowało brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej.
W odpowiedzi na argumenty KRIR minister finansów podkreślił, że dochody z działów specjalnych produkcji rolnej są opodatkowane na zasadach ogólnych, niezależnie od tego, czy rolnik rozlicza się według norm szacunkowych, czy prowadzi księgi rachunkowe. Oznacza to, że rolnicy z tej grupy korzystają z tych samych preferencji podatkowych co inni podatnicy, w tym z podwyższonej kwoty wolnej, obniżonej stawki PIT oraz wyższego progu podatkowego. Dodatkowo mają oni prawo do stosowania ogólnodostępnych ulg, takich jak ulga rehabilitacyjna, ulga na Internet czy odliczenia z tytułu darowizn.
Kluczowym argumentem resortu jest jednak systemowy charakter reformy. Zdaniem Ministerstwa Finansów nie można rozpatrywać przywrócenia odliczenia składki zdrowotnej w oderwaniu od całego pakietu zmian podatkowych. Powrót do dawnego rozwiązania oznaczałby konieczność cofnięcia innych elementów reformy, w tym obniżenia kwoty wolnej, zmniejszenia progu podatkowego dla wyższej stawki oraz podniesienia podstawowej stawki PIT. W ocenie resortu taki scenariusz byłby niekorzystny dla większości podatników.
W konsekwencji minister finansów stwierdził, że nie widzi podstaw do wprowadzenia postulowanych zmian. Oznacza to, że w 2026 roku – podobnie jak w latach poprzednich – składka zdrowotna nie będzie mogła być odliczana od podatku, także przez rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Stanowisko resortu jasno pokazuje, że rząd traktuje obecny model jako całościowy kompromis i nie planuje jego korekty w tym zakresie.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.