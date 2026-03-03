Sklepy Lidl czynne całą dobę. Warszawa w programie pilotażowym
Lidl Polska rusza z nowym pilotażem, który może zmienić sposób robienia zakupów w dużych miastach. Trzy wybrane sklepy będą czynne praktycznie przez całą dobę, sześć dni w tygodniu. To pierwsze takie rozwiązanie w tej skali w sieci.
24 godziny na zakupy przez sześć dni
Od 2 marca trzy placówki Lidla będą otwarte od godziny 01:00 w poniedziałek aż do 23:00 w sobotę. Oznacza to możliwość robienia zakupów o dowolnej porze dnia i nocy przez niemal cały tydzień.
Program pilotażowy obejmuje następujące lokalizacje:
Poznań, ul. Bułgarska 113
Bielany Wrocławskie, ul. Tyniecka 1
Warszawa, ul. Kasprowicza 117
Każdego dnia przewidziana jest techniczna przerwa w dostępie do kas między 23:45 a 00:15. W tym czasie klienci mogą przebywać na terenie sklepu i kontynuować zakupy, jednak płatności będą chwilowo wstrzymane.
Dlaczego Lidl wydłuża godziny
Sieć tłumaczy decyzję rosnącymi oczekiwaniami klientów. Coraz więcej osób pracuje zmianowo, prowadzi nieregularny tryb życia lub chce uniknąć tłumów w godzinach szczytu.
Pilotaż ma sprawdzić, jak duże będzie zainteresowanie nocnymi zakupami i czy model 24/6 sprawdzi się w innych miastach.
Komfort bez względu na porę
We wszystkich sklepach Lidl Polska klienci mogą korzystać z kas tradycyjnych i samoobsługowych. W placówkach funkcjonują elektroniczne etykiety cenowe, a przestrzeń jest zaprojektowana z myślą o wygodzie zakupów.
Sieć utrzymuje również rozwiązania takie jak kasy pierwszeństwa dla kobiet w ciąży i osób z niepełnosprawnościami oraz tzw. ciche godziny w wybranych porach tygodnia.
Co znajdziesz na półkach
Oferta sklepów obejmuje świeże owoce i warzywa, pieczywo wypiekane na miejscu, nabiał, wędliny, produkty wegetariańskie i wegańskie, a także artykuły przemysłowe i odzież sezonową.
Lidl podkreśla współpracę z polskimi producentami i obecność krajowych produktów w asortymencie.
Co to oznacza dla klientów
Jeśli mieszkasz w jednej z objętych pilotażem lokalizacji, możesz zrobić zakupy o dowolnej porze między poniedziałkiem a sobotą. To szansa na uniknięcie kolejek i większą elastyczność w planowaniu dnia.
Wyniki testu zdecydują, czy model 24/6 zostanie rozszerzony na kolejne miasta.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.