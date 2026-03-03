Sklepy Lidl czynne całą dobę. Warszawa w programie pilotażowym

3 marca 2026 18:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Lidl Polska rusza z nowym pilotażem, który może zmienić sposób robienia zakupów w dużych miastach. Trzy wybrane sklepy będą czynne praktycznie przez całą dobę, sześć dni w tygodniu. To pierwsze takie rozwiązanie w tej skali w sieci.

24 godziny na zakupy przez sześć dni

Od 2 marca trzy placówki Lidla będą otwarte od godziny 01:00 w poniedziałek aż do 23:00 w sobotę. Oznacza to możliwość robienia zakupów o dowolnej porze dnia i nocy przez niemal cały tydzień.

Program pilotażowy obejmuje następujące lokalizacje:

Poznań, ul. Bułgarska 113
Bielany Wrocławskie, ul. Tyniecka 1
Warszawa, ul. Kasprowicza 117

Każdego dnia przewidziana jest techniczna przerwa w dostępie do kas między 23:45 a 00:15. W tym czasie klienci mogą przebywać na terenie sklepu i kontynuować zakupy, jednak płatności będą chwilowo wstrzymane.

Dlaczego Lidl wydłuża godziny

Sieć tłumaczy decyzję rosnącymi oczekiwaniami klientów. Coraz więcej osób pracuje zmianowo, prowadzi nieregularny tryb życia lub chce uniknąć tłumów w godzinach szczytu.

Pilotaż ma sprawdzić, jak duże będzie zainteresowanie nocnymi zakupami i czy model 24/6 sprawdzi się w innych miastach.

Komfort bez względu na porę

We wszystkich sklepach Lidl Polska klienci mogą korzystać z kas tradycyjnych i samoobsługowych. W placówkach funkcjonują elektroniczne etykiety cenowe, a przestrzeń jest zaprojektowana z myślą o wygodzie zakupów.

Sieć utrzymuje również rozwiązania takie jak kasy pierwszeństwa dla kobiet w ciąży i osób z niepełnosprawnościami oraz tzw. ciche godziny w wybranych porach tygodnia.

Co znajdziesz na półkach

Oferta sklepów obejmuje świeże owoce i warzywa, pieczywo wypiekane na miejscu, nabiał, wędliny, produkty wegetariańskie i wegańskie, a także artykuły przemysłowe i odzież sezonową.

Lidl podkreśla współpracę z polskimi producentami i obecność krajowych produktów w asortymencie.

Co to oznacza dla klientów

Jeśli mieszkasz w jednej z objętych pilotażem lokalizacji, możesz zrobić zakupy o dowolnej porze między poniedziałkiem a sobotą. To szansa na uniknięcie kolejek i większą elastyczność w planowaniu dnia.

Wyniki testu zdecydują, czy model 24/6 zostanie rozszerzony na kolejne miasta.

