Sklepy otwarte 1 listopada 2025? Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy w Dzień Wszystkich Świętych
1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, większość sklepów w Polsce będzie zamknięta. Nie oznacza to jednak całkowitego braku możliwości zrobienia zakupów – otwarte będą wybrane stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie oraz niektóre małe sklepy prowadzone przez właścicieli. Sprawdź, gdzie dokładnie można zrobić zakupy 1 listopada 2025 roku.
Sklepy otwarte 1 listopada 2025. Gdzie zrobić zakupy w Dzień Wszystkich Świętych?
1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, życie w Polsce na chwilę zwalnia. To czas refleksji, odwiedzin grobów bliskich i rodzinnych spotkań. Jednak wielu Polaków zastanawia się, czy tego dnia będzie można zrobić choćby drobne zakupy. Choć większość sklepów i galerii handlowych będzie zamknięta, nie wszędzie obowiązuje zakaz handlu. Sprawdziliśmy, które sklepy będą otwarte 1 listopada 2025 roku.
Dzień Wszystkich Świętych – sklepy zamknięte
Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, 1 listopada należy do dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że wszystkie duże sklepy, dyskonty, galerie handlowe i supermarkety będą zamknięte. Wśród nich znajdą się m.in. popularne sieci: Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour, Netto, Dino, Aldi, E.Leclerc czy Selgros.
Nieczynne będą również centra handlowe, takie jak Złote Tarasy, Galeria Mokotów, Posnania czy Magnolia Park. Ograniczenia obejmą również duże markety budowlane – Castorama, Leroy Merlin i Obi również nie otworzą swoich drzwi.
Warto pamiętać, że 2 listopada 2025 roku przypada niedziela niehandlowa, więc również tego dnia większość sklepów pozostanie zamknięta.
Gdzie będzie można zrobić zakupy 1 listopada?
Mimo obowiązujących przepisów, część punktów handlowych i usługowych będzie otwarta. Zakupy będzie można zrobić w miejscach wyłączonych spod zakazu handlu, takich jak stacje benzynowe — czynne będą m.in. Orlen, BP, Shell, Circle K czy Lotos, które oprócz paliwa oferują także podstawowe produkty spożywcze, napoje, słodycze i pieczywo. Otwarte będą również apteki i punkty apteczne zapewniające dostęp do leków i środków pierwszej potrzeby, a także sklepy działające na dworcach kolejowych, autobusowych i lotniskach, gdzie funkcjonują placówki całodobowe.
Zakupy będzie można zrobić również w małych sklepach prowadzonych osobiście przez właścicieli, na przykład w wybranych punktach sieci Żabka czy Carrefour Express. Tradycyjnie czynne będą też kwiaciarnie obsługujące osoby odwiedzające groby bliskich, a także piekarnie, cukiernie i lodziarnie, które samodzielnie decydują o otwarciu. Niektóre placówki pocztowe posiadające część handlową również mogą działać, oferując m.in. napoje, produkty spożywcze i prasę.
Żabki i sklepy franczyzowe – wyjątek od reguły
Tradycyjnie w Dzień Wszystkich Świętych część sklepów Żabka będzie otwarta. Wszystko zależy jednak od decyzji franczyzobiorcy. Zazwyczaj tego dnia właściciele otwierają sklepy w godzinach porannych lub popołudniowych, by ułatwić klientom zakup drobiazgów – wody, zniczy, kwiatów czy przekąsek.
Podobna sytuacja dotyczy sklepów Carrefour Express i Groszek, które działają w modelu franczyzowym – to właściciel decyduje, czy punkt będzie czynny.
Warto więc przed wyjściem z domu sprawdzić lokalne godziny otwarcia lub informacje na drzwiach sklepu.
Otwarte 31 października – zaplanuj zakupy wcześniej
Dzień przed Wszystkimi Świętymi, czyli 31 października, sklepy będą działać w standardowych godzinach, a niektóre nawet wydłużą czas pracy. To idealny moment, by zaopatrzyć się w potrzebne produkty spożywcze, środki czystości, znicze i kwiaty.
Eksperci radzą, by nie odkładać zakupów na ostatnią chwilę – wieczorem 31 października w wielu miejscach można spodziewać się większego ruchu, zwłaszcza w okolicach cmentarzy.
Dzień Wszystkich Świętych – wyjątkowy czas
Choć dla wielu osób zamknięte sklepy mogą być utrudnieniem, 1 listopada to dzień, który od lat ma szczególny charakter. W całym kraju odbywają się procesje i nabożeństwa, a tysiące Polaków odwiedza groby swoich bliskich.
Właśnie dlatego większość firm handlowych i usługowych wstrzymuje działalność, by umożliwić pracownikom spędzenie tego dnia w gronie rodziny.
Co zrobić, jeśli zabraknie niezbędnych rzeczy?
Jeśli mimo wszystko zabraknie czegoś ważnego – świec, wody, zniczy czy leków – najlepiej udać się na stację benzynową lub do najbliższej Żabki. Tam można kupić podstawowe produkty, choć trzeba liczyć się z nieco wyższymi cenami.
Apteki działające całodobowo będą dostępne w większości dużych miast, a ich listę można znaleźć na stronach urzędów miast lub lokalnych izb aptekarskich.
1 listopada 2025 roku większość sklepów i galerii handlowych w Polsce będzie zamknięta. Zakupy zrobimy jedynie w wyjątkowych miejscach – na stacjach paliw, w aptekach, kwiaciarniach, piekarniach i wybranych Żabkach.
Warto wcześniej zaplanować swoje potrzeby, by tego dnia spokojnie odwiedzić groby bliskich, bez pośpiechu i stresu związanego z zamkniętymi sklepami.
