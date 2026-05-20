Skończyłeś 65 lat? Nowe wsparcie dla seniorów już przyjęte. Nie każdy dostanie pieniądze do ręki
Rząd zatwierdził przepisy dotyczące nowego bonu senioralnego, który ma pomóc osobom starszym po 65. roku życia. Wielu Polaków może być jednak zaskoczonych formą tego świadczenia. Nie będzie to klasyczny przelew gotówki, lecz pomoc w postaci usług opiekuńczych organizowanych przez gminy.
Polska szybko się starzeje
Liczba seniorów w Polsce rośnie z roku na rok. Według najnowszych danych osób po 65. roku życia jest już ponad 8 milionów. Prognozy wskazują, że w kolejnych dekadach seniorzy będą stanowili ogromną część społeczeństwa.
To właśnie dlatego rząd przygotował nowe rozwiązanie mające wesprzeć starsze osoby, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
Bon senioralny nie będzie wypłacany w gotówce
Największe zaskoczenie budzi forma nowego świadczenia. Bon senioralny nie będzie przelewem na konto ani dodatkiem do emerytury. Wsparcie ma działać w formie usług opiekuńczych realizowanych przez samorządy.
Seniorzy będą mogli otrzymać między innymi pomoc w codziennych czynnościach, wsparcie opiekunów czy organizację podstawowej opieki. Zakres pomocy ma być ustalany indywidualnie.
Kto będzie mógł skorzystać?
Program obejmie osoby, które ukończyły 65 lat. Wprowadzono jednak konkretny limit dochodowy. Średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie będzie mógł przekroczyć 3410 zł.
To właśnie kryterium dochodowe zdecyduje o przyznaniu wsparcia. Limit ma być co roku waloryzowany.
Ważną zmianą jest także obniżenie wieku uprawniającego do świadczenia. Początkowo program miał obejmować osoby po 75. roku życia, ale ostatecznie rząd zdecydował się rozszerzyć pomoc na większą grupę seniorów.
Kiedy ruszy program?
Pierwszy etap programu ma rozpocząć się w ostatnich miesiącach 2026 roku. Rząd planuje stopniowe wdrażanie bonu senioralnego w latach 2026-2028.
Na realizację programu przewidziano łącznie około miliarda złotych. Najwięcej środków ma trafić do gmin w kolejnych latach działania programu.
Nie tylko bon. Rząd szykuje większe zmiany
Bon senioralny jest częścią szerszej reformy opieki długoterminowej. Nowe przepisy mają poprawić dostęp seniorów do usług opiekuńczych i uporządkować system wsparcia osób starszych w całym kraju.
Rząd zapowiada, że szczególny nacisk zostanie położony na gminy, gdzie dziś dostęp do opieki dla seniorów jest najbardziej ograniczony.
Co to oznacza dla seniorów?
Dla części osób starszych nowe rozwiązanie może oznaczać realną pomoc w codziennym życiu, szczególnie tam, gdzie rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Trzeba jednak pamiętać, że nie będzie to dodatkowa gotówka wypłacana razem z emeryturą.
W praktyce seniorzy otrzymają dostęp do konkretnych usług i wsparcia organizowanego lokalnie przez samorządy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.