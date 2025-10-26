Skorzystaj z tego. Nawet kilkaset złotych miesięcznie zostanie w portfelach

26 października 2025 11:21 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Coraz więcej polskich seniorów nie zdaje sobie sprawy, że każdego miesiąca oddaje państwu i samorządom setki złotych, choć wcale nie musi. Darmowa komunikacja, ulgi na śmieci, zwolnienie z abonamentu RTV czy zniżki dzięki Kartom Seniora – to tylko część programów, z których mogą korzystać osoby po 60. roku życia. W wielu przypadkach wystarczy jeden wniosek albo… wcale nic nie trzeba robić.

Fot. Shutterstock

Darmowa komunikacja dla osób starszych

W Warszawie i wielu innych miastach seniorzy mogą podróżować komunikacją miejską za darmo.
W stolicy bezpłatne przejazdy przysługują od 70. roku życia, a wystarczy jedynie dowód osobisty.
Z kolei osoby w wieku 65–70 lat mogą wykupić roczny Bilet Seniora za 50 zł, co oznacza, że miesięcznie za przejazdy zapłacą mniej niż 5 zł.

Podobne rozwiązania obowiązują w innych miastach:

  • Kraków – Karta Krakowskiego Seniora zapewnia darmowe lub tańsze przejazdy,
  • Łódź – darmowa komunikacja dla osób 65+ z niskim dochodem,
  • Poznań – zniżka 50% na bilety dla seniorów już od 60. roku życia.

Przykład pani Janiny z Mokotowa pokazuje, że wiedza to realne pieniądze:

„Płaciłam co miesiąc ponad 100 zł za bilety. Teraz dzięki Biletowi Seniora wydaję tylko 50 zł rocznie. Oszczędzam ponad 1200 zł”.

Abonament RTV – wielu seniorów płaci niepotrzebnie

Osoby po 75. roku życia są automatycznie zwolnione z opłat za radio i telewizję. Nie trzeba składać żadnych dokumentów – system sam weryfikuje dane w rejestrze PESEL.

Dla osób w wieku 60–75 lat zwolnienie przysługuje po złożeniu wniosku, jeśli emerytura nie przekracza 4090 zł brutto miesięcznie. Wystarczy odwiedzić najbliższą placówkę pocztową i przedstawić decyzję ZUS.

Abonament RTV w 2025 roku to 327,60 zł rocznie za telewizor. To niemal połowa miesięcznej emerytury minimalnej – a wielu seniorów płaci go zupełnie niepotrzebnie.

Zniżki i dopłaty do wywozu śmieci

Niektóre samorządy finansują część opłat za odbiór odpadów dla seniorów o niskich dochodach.
W Warszawie funkcjonuje program Pomocy Osłonowej, który pozwala obniżyć rachunki za śmieci nawet o 50 procent.

Z programu mogą skorzystać osoby samotne powyżej 65. roku życia z dochodem do 1940 zł netto. Wniosek można złożyć w urzędzie miasta lub przez internet.

W Gdyni i Katowicach również obowiązują podobne rozwiązania – w niektórych przypadkach seniorzy, którzy kompostują odpady, mogą być całkowicie zwolnieni z opłat.

Karta Seniora – jeden dokument, wiele korzyści

Karta Seniora to przepustka do zniżek w całej Polsce. Wystarczy wyrobić ją w urzędzie miasta lub przez organizacje współpracujące z programem. Dzięki niej można oszczędzać na:

  • zakupach w sklepach i aptekach,
  • biletach do kin, teatrów i muzeów,
  • usługach medycznych i sanatoryjnych,
  • hotelach i ośrodkach wypoczynkowych.

Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna i działa w ponad 3000 punktów w całym kraju.

Programy zdrowotne i wsparcie codzienne

Wielu seniorów może również skorzystać z programu Leki 75+, który zapewnia bezpłatny dostęp do najczęściej stosowanych leków. Dodatkowo w wielu gminach dostępne są bezpłatne szczepienia, badania profilaktyczne czy usługa „Złotej rączki” – drobne naprawy w domu dla osób po 75. roku życia.

Ile można zaoszczędzić?

Seniorzy, którzy skorzystają ze wszystkich dostępnych ulg, mogą zyskać nawet 2000 zł rocznie, czyli równowartość dwóch dodatkowych emerytur.

Przykładowe oszczędności:

  • 327 zł – brak abonamentu RTV,
  • 1320 zł – darmowa komunikacja miejska,
  • 168 zł – niższe opłaty za śmieci,
  • kilkaset złotych – zniżki z Kartą Seniora i programów miejskich.

Pan Józef z Woli mówi:

„Wcześniej wszystko płaciłem jak leci. Teraz, gdy córka pomogła mi załatwić ulgi, zostaje mi miesięcznie ponad 200 zł więcej. W końcu mogę pozwolić sobie na lepsze jedzenie i książki”.

Co zrobić już dziś

  • Sprawdź, czy Twoje miasto oferuje Bilet Seniora lub darmową komunikację.
  • Jeśli masz powyżej 75 latnie płać abonamentu RTV.
  • Odwiedź urzędową stronę miasta i złóż wniosek o dopłatę do śmieci.
  • Wyrób Ogólnopolską Kartę Seniora – to nic nie kosztuje, a przynosi duże korzyści.

W czasach rosnących kosztów życia każda złotówka ma znaczenie. Seniorzy, którzy znają swoje prawa, mogą odzyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie – bez dodatkowego wysiłku i bez wychodzenia z domu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl