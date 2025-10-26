Skorzystaj z tego. Nawet kilkaset złotych miesięcznie zostanie w portfelach
Coraz więcej polskich seniorów nie zdaje sobie sprawy, że każdego miesiąca oddaje państwu i samorządom setki złotych, choć wcale nie musi. Darmowa komunikacja, ulgi na śmieci, zwolnienie z abonamentu RTV czy zniżki dzięki Kartom Seniora – to tylko część programów, z których mogą korzystać osoby po 60. roku życia. W wielu przypadkach wystarczy jeden wniosek albo… wcale nic nie trzeba robić.
Darmowa komunikacja dla osób starszych
W Warszawie i wielu innych miastach seniorzy mogą podróżować komunikacją miejską za darmo.
W stolicy bezpłatne przejazdy przysługują od 70. roku życia, a wystarczy jedynie dowód osobisty.
Z kolei osoby w wieku 65–70 lat mogą wykupić roczny Bilet Seniora za 50 zł, co oznacza, że miesięcznie za przejazdy zapłacą mniej niż 5 zł.
Podobne rozwiązania obowiązują w innych miastach:
- Kraków – Karta Krakowskiego Seniora zapewnia darmowe lub tańsze przejazdy,
- Łódź – darmowa komunikacja dla osób 65+ z niskim dochodem,
- Poznań – zniżka 50% na bilety dla seniorów już od 60. roku życia.
Przykład pani Janiny z Mokotowa pokazuje, że wiedza to realne pieniądze:
„Płaciłam co miesiąc ponad 100 zł za bilety. Teraz dzięki Biletowi Seniora wydaję tylko 50 zł rocznie. Oszczędzam ponad 1200 zł”.
Abonament RTV – wielu seniorów płaci niepotrzebnie
Osoby po 75. roku życia są automatycznie zwolnione z opłat za radio i telewizję. Nie trzeba składać żadnych dokumentów – system sam weryfikuje dane w rejestrze PESEL.
Dla osób w wieku 60–75 lat zwolnienie przysługuje po złożeniu wniosku, jeśli emerytura nie przekracza 4090 zł brutto miesięcznie. Wystarczy odwiedzić najbliższą placówkę pocztową i przedstawić decyzję ZUS.
Abonament RTV w 2025 roku to 327,60 zł rocznie za telewizor. To niemal połowa miesięcznej emerytury minimalnej – a wielu seniorów płaci go zupełnie niepotrzebnie.
Zniżki i dopłaty do wywozu śmieci
Niektóre samorządy finansują część opłat za odbiór odpadów dla seniorów o niskich dochodach.
W Warszawie funkcjonuje program Pomocy Osłonowej, który pozwala obniżyć rachunki za śmieci nawet o 50 procent.
Z programu mogą skorzystać osoby samotne powyżej 65. roku życia z dochodem do 1940 zł netto. Wniosek można złożyć w urzędzie miasta lub przez internet.
W Gdyni i Katowicach również obowiązują podobne rozwiązania – w niektórych przypadkach seniorzy, którzy kompostują odpady, mogą być całkowicie zwolnieni z opłat.
Karta Seniora – jeden dokument, wiele korzyści
Karta Seniora to przepustka do zniżek w całej Polsce. Wystarczy wyrobić ją w urzędzie miasta lub przez organizacje współpracujące z programem. Dzięki niej można oszczędzać na:
- zakupach w sklepach i aptekach,
- biletach do kin, teatrów i muzeów,
- usługach medycznych i sanatoryjnych,
- hotelach i ośrodkach wypoczynkowych.
Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna i działa w ponad 3000 punktów w całym kraju.
Programy zdrowotne i wsparcie codzienne
Wielu seniorów może również skorzystać z programu Leki 75+, który zapewnia bezpłatny dostęp do najczęściej stosowanych leków. Dodatkowo w wielu gminach dostępne są bezpłatne szczepienia, badania profilaktyczne czy usługa „Złotej rączki” – drobne naprawy w domu dla osób po 75. roku życia.
Ile można zaoszczędzić?
Seniorzy, którzy skorzystają ze wszystkich dostępnych ulg, mogą zyskać nawet 2000 zł rocznie, czyli równowartość dwóch dodatkowych emerytur.
Przykładowe oszczędności:
- 327 zł – brak abonamentu RTV,
- 1320 zł – darmowa komunikacja miejska,
- 168 zł – niższe opłaty za śmieci,
- kilkaset złotych – zniżki z Kartą Seniora i programów miejskich.
Pan Józef z Woli mówi:
„Wcześniej wszystko płaciłem jak leci. Teraz, gdy córka pomogła mi załatwić ulgi, zostaje mi miesięcznie ponad 200 zł więcej. W końcu mogę pozwolić sobie na lepsze jedzenie i książki”.
Co zrobić już dziś
- Sprawdź, czy Twoje miasto oferuje Bilet Seniora lub darmową komunikację.
- Jeśli masz powyżej 75 lat – nie płać abonamentu RTV.
- Odwiedź urzędową stronę miasta i złóż wniosek o dopłatę do śmieci.
- Wyrób Ogólnopolską Kartę Seniora – to nic nie kosztuje, a przynosi duże korzyści.
W czasach rosnących kosztów życia każda złotówka ma znaczenie. Seniorzy, którzy znają swoje prawa, mogą odzyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie – bez dodatkowego wysiłku i bez wychodzenia z domu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.