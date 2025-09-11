Skradziony samochód rodziny Tuska odnaleziony. Policja: „To tylko połowiczny sukces”
Policja odzyskała lexusa rodziny premiera Donalda Tuska, skradzionego spod jego domu w Sopocie. Auto odnaleziono w gdańskich Kokoszkach, ale mundurowi podkreślają, że to dopiero „połowiczny sukces” – teraz najważniejsze jest ujęcie sprawców, a sprawa rodzi pytania o skuteczność ochrony premiera.
Policja w Trójmieście odzyskała samochód prywatny rodziny premiera Donalda Tuska, który skradziono w nocy ze środy na czwartek spod domu w Sopocie. Lexus został namierzony kilka godzin później w gdańskich Kokoszkach. Mundurowi podkreślają jednak, że to dopiero początek sprawy – najważniejsze jest teraz zatrzymanie sprawców.
Auto odnalezione w Gdańsku
Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, kom. Karina Kamińska, poinformowała, że na miejsce odnalezienia auta skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i inne dowody, które mają pomóc w ustaleniu tożsamości złodziei. – Odnalezienie pojazdu to dla nas połowiczny sukces. Kluczowe będzie zatrzymanie sprawców – zaznaczyła rzeczniczka.
Według ustaleń policji samochód został skradziony w typowy dla złodziei sposób. Auto najpierw trafia do tzw. „chłodni”, gdzie przez kilka godzin jest obserwowane. Złodzieje sprawdzają w tym czasie, czy pojazd nie jest objęty policyjną kontrolą, zanim przewiozą go do docelowej kryjówki. Tym razem policjanci nie dali złodziejom tej szansy – odholowali lexusa na zabezpieczony parking.
Wątpliwości i pytania o bezpieczeństwo
Niektórzy funkcjonariusze wskazują, że kradzież mogła nie być wyłącznie dziełem zwykłych przestępców. Pojawiają się spekulacje, że mogły stać za nią obce służby, chcące zasygnalizować, że obserwują premiera. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że dom Donalda Tuska znajduje się pod stałą ochroną SOP. Nie wyklucza się więc konsekwencji personalnych wobec osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie posesji.
To nie pierwszy raz, gdy złodzieje ośmieszyli państwową ochronę. W przeszłości zniknęła m.in. limuzyna premiera Włodzimierza Cimoszewicza, co do dziś uchodzi za poważną wpadkę SOP.
Lexus – najczęściej kradziona marka
Eksperci przypominają, że lexus od lat znajduje się w czołówce najczęściej kradzionych aut w Polsce. Powód jest prosty: producenci oznaczają tylko część elementów, co sprawia, że rozebranie samochodu na części i ich sprzedaż jest stosunkowo łatwe i bezpieczne dla złodziei. To sprawia, że luksusowe modele japońskiego koncernu cieszą się wyjątkowym „zainteresowaniem” przestępców.
