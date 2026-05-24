Ślad po 44-letniej Monice urwał się w Nicei. Trwają poszukiwania, policja i rodzina proszą o pomoc

24 maja 2026 20:26 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Komenda Miejska Policji w Płocku prowadzi oficjalne i pilne poszukiwania 44-letniej Moniki Brzezińskiej, która zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach na terenie Francji. Kobieta 18 lutego 2026 roku wyjechała z Holandii do Nicei i to właśnie w tym kurorcie wypoczynkowym ślad po niej całkowicie zaginął

Fot. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy pomocy Gemini)

Ostatni bezpośredni kontakt z rodziną zaginiona nawiązała 5 maja 2026 roku za pośrednictwem komunikatora internetowego, natomiast jej ostatnia aktywność w mediach społecznościowych została odnotowana tydzień później, 12 maja. W dramatyczną akcję poszukiwawczą w mediach społecznościowych włączyła się córka zaginionej, która opublikowała przejmujący apel na jednej z grup zrzeszających Polaków mieszkających w Nicei.

Z przekazanych przez nią informacji wynika, że w momencie ostatniego kontaktu Monika Brzezińska przebywała w mieście razem ze swoim partnerem. Co bardzo niepokojące, bliskim do tej pory nie udało się skontaktować również z tym mężczyzną, co potęguje lęk o życie i zdrowie kobiety.

Płoccy funkcjonariusze opublikowali szczegółowy rysopis poszukiwanej Polki:

  • Wzrost: ok. 172 cm, 
  • Blond włosy sięgające do ramion,
  • Oczy koloru niebieskiego,
  • Znaki charakterystyczne: tatuaż na lewym nadgarstku z napisem „Kinga” oraz widoczne blizny na lewym przedramieniu.

Mundurowi oraz zrozpaczona rodzina apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Ktokolwiek widział zaginioną, zna miejsce jej obecnego pobytu lub posiada wiedzę o losach jej partnera, proszony jest o natychmiastowy kontakt z Komendą Miejską Policji w Płocku pod numerami telefonów 47 705 16 00 lub 47 705 16 01. Informacje można również przekazywać na terenie całego kraju pod alarmowym numerem 112.

