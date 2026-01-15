Słońce czy śnieżyca w weekend? Tak zaczną się ferie!
Wraz z pierwszymi dniami ferii zimowych czeka nas gwałtowna zmiana aury. Nad Polskę napływają masy mroźnego, kontynentalnego powietrza, które przyniosą ze sobą błękitne niebo, ale i ekstremalnie niskie temperatury. Synoptycy ostrzegają: miejscami termometry wskażą nawet -20 stopni Celsjusza
Piątek: Ostatnie chwile z zachmurzeniem
Początek weekendu zapowiada się jeszcze dość ponuro. W piątek w całym kraju dominować będzie zachmurzenie, a mieszkańcy południowego zachodu muszą liczyć się z porannymi mgłami i zamgleniami. Choć opadów nie przewiduje się, przejaśnienia pojawią się dopiero w ciągu dnia na krańcach zachodnich oraz wieczorem na wschodzie kraju. Termometry pokażą duże zróżnicowanie: od -8°C na Podlasiu, przez 0°C w centrum, aż po 4°C na zachodzie. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, wiejący głównie z południowego wschodu.
Weekend: Arktyczne uderzenie ze wschodu
Prawdziwy przełom nastąpi w sobotę. Od wschodu kraju zacznie napływać suche i mroźne powietrze, które rozgoni chmury. W sobotę pogodnie będzie już na ścianie wschodniej, podczas gdy centrum i zachód pozostaną jeszcze w objęciach chmur. Temperatury zaczną jednak spadać: od -9°C na Suwalszczyźnie, przez -5°C w centrum, do 3°C na plusie na zachodzie.
W niedzielę mroźna aura obejmie już całą Polskę. Niebo niemal wszędzie będzie bezchmurne. Temperatura maksymalna wyniesie od -9°C na wschodzie, przez -4°C w centrum, do 2°C na zachodzie. Najtrudniejsza sytuacja wystąpi w nocy i w godzinach porannych – w centralnej i wschodniej Polsce spodziewany jest całodobowy mróz, a spadki temperatur mogą sięgać od -14°C do -18°C, a lokalnie nawet -20°C.
Początek tygodnia pod znakiem słońca
Stabilna, wyżowa pogoda utrzyma się także w poniedziałek i wtorek. Czeka nas mnóstwo słońca i brak jakichkolwiek opadów. Poniedziałek przyniesie od -10°C na wschodzie do 3°C na zachodzie. We wtorek mróz nie odpuści – na Suwalszczyźnie wciąż prognozowane jest -10°C, w centrum około -4°C, a na zachodzie niewielki plus (do 2°C). Wiatr w tych dniach będzie słaby i umiarkowany, co nieco złagodzi odczucie przeszywającego chłodu.
Wszystko wskazuje na to, że pierwsi urlopowicze, w tym Warszawiacy, rozpoczną ferie w iście zimowej, słonecznej scenerii, choć wymagającej bardzo ciepłej odzieży.
