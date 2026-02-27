Ślub coraz rzadziej wybierany przez Polaków. Kościelne „tak” mówi już mniej niż połowa par
Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują wyraźny trend: Polacy coraz rzadziej decydują się na zawarcie małżeństwa, a jeśli już, to robią to później niż jeszcze dekadę temu. Spadek dotyczy zarówno ślubów cywilnych, jak i sakramentalnych. W przypadku tych drugich skala zmian jest szczególnie widoczna.
Małżeństw mniej niż przed rokiem
W 2025 roku w Polsce zawarto około 133 tys. małżeństw. To o ponad 2 tys. mniej niż rok wcześniej. Współczynnik małżeństw utrzymał się na poziomie około 3,6 na 1000 mieszkańców, podobnie jak w 2024 roku. Oznacza to, że część spadku można tłumaczyć zmniejszającą się liczbą ludności. W samym 2025 roku populacja kraju zmniejszyła się o około 157 tys. osób.
Dane z ostatniej dekady pokazują jednak wyraźny, długofalowy trend. W 2014 roku zawarto ponad 188 tys. małżeństw. W 2024 roku było ich już 135,4 tys. Oznacza to spadek rzędu około 30 proc.
Śluby kościelne tracą szybciej
Jeszcze wyraźniejszy spadek dotyczy małżeństw wyznaniowych. W 2014 roku zawarto 118,2 tys. ślubów wyznaniowych, w tym 117,2 tys. katolickich. W 2024 roku było to już 59,7 tys., z czego 58,9 tys. stanowiły małżeństwa sakramentalne w Kościele katolickim.
Oznacza to, że obecnie ślub wyznaniowy wybiera niespełna 44 proc. par. Dekadę temu odsetek ten był zdecydowanie wyższy.
Dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego również wskazują na silny trend spadkowy. W 2014 roku udzielono 132 tys. sakramentów małżeństwa. W 2024 roku liczba ta wyniosła 68,2 tys. W ciągu dekady liczba sakramentów zmniejszyła się niemal o połowę.
Różnice między danymi GUS a ISKK wynikają z metodologii. Kościół uwzględnia również pary, które najpierw zawarły związek cywilny, a dopiero później zdecydowały się na ślub kościelny. GUS takich przypadków nie rejestruje jako nowych małżeństw.
Nowożeńcy coraz starsi
Zmienia się także wiek osób wstępujących w związek małżeński. W 2014 roku przeciętny pan młody miał około 29 lat, a panna młoda 27 lat. W 2024 roku było to odpowiednio 32 i 30 lat.
Oznacza to przesunięcie decyzji o ślubie o kilka lat, co wpisuje się w szersze zmiany społeczne związane z edukacją, stabilizacją zawodową i sytuacją mieszkaniową.
Gdzie ślubów jest najwięcej
Według danych kościelnych w 2024 roku najwięcej małżeństw sakramentalnych zawarto w archidiecezji krakowskiej, diecezji tarnowskiej oraz archidiecezji katowickiej.
Najmniej ślubów odnotowano w diecezjach drohiczyńskiej, bydgoskiej i elbląskiej. W Warszawie zawarto ponad 2,5 tys. małżeństw w archidiecezji warszawskiej oraz ponad 1,8 tys. w diecezji warszawsko-praskiej. Mimo dużej populacji stolicy nie są to liczby proporcjonalnie wysokie.
Rozwodów mniej, ale rozwodnicy starsi
W ostatnich latach liczba rozwodów utrzymywała się na poziomie kilkudziesięciu tysięcy rocznie. W 2024 roku odnotowano 57,4 tys. rozwodów, a wstępne dane za 2025 rok mówią o około 61 tys.
Choć w dłuższej perspektywie liczba rozwodów spadła względem połowy poprzedniej dekady, rośnie wiek rozwodzących się osób. W 2024 roku mężczyzna miał średnio 44 lata, a kobieta 41 lat.
Najczęściej rozpadają się małżeństwa ze stażem od 5 do 14 lat. W ponad połowie przypadków rozwodzące się pary miały dzieci poniżej 18. roku życia.
Co z rozwodami w Kościele
W Kościele katolickim nie funkcjonuje instytucja rozwodu. Możliwe jest jedynie stwierdzenie nieważności małżeństwa, jeśli sąd kościelny uzna, że sakrament został zawarty z istotną wadą, na przykład z powodu braku zgody lub przeszkód kanonicznych.
Statystyki pokazują jednoznacznie: liczba małżeństw w Polsce systematycznie maleje, a śluby kościelne tracą popularność szybciej niż cywilne. Jednocześnie Polacy decydują się na małżeństwo później niż dekadę temu. Trend ma charakter długofalowy i wpisuje się w szersze przemiany demograficzne oraz społeczne zachodzące w kraju.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.