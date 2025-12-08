Służba zdrowia na zakręcie. Badanie ujawnia, jak oceniają ją Polacy
Najnowszy sondaż Opinia24 pokazuje, że Polacy są wyraźnie podzieleni w ocenie sytuacji w ochronie zdrowia. Dla jednych system działa gorzej niż dwa lata temu, inni nie widzą żadnych zmian, a tylko nieliczni dostrzegają poprawę — co potwierdza, że służba zdrowia pozostaje jednym z najbardziej spornych obszarów życia publicznego.
Polacy podzieleni w ocenie służby zdrowia. Najnowszy sondaż ujawnia skalę niezadowolenia
Nowy sondaż Opinia24 dla RMF24.pl pokazuje, że ochrona zdrowia pozostaje jednym z najważniejszych tematów dla społeczeństwa. Po dwóch latach pracy obecnej koalicji opinie o zmianach w systemie są mocno rozbieżne. Badanie ujawnia, że wielu Polaków nie widzi poprawy w funkcjonowaniu przychodni i szpitali.
Służba zdrowia od lat znajduje się w centrum publicznej debaty. Pacjenci wskazują na problemy z dostępem do specjalistów, długie terminy oczekiwania i braki kadrowe. Cyfryzacja ułatwia korzystanie z usług medycznych, ale — jak pokazują wcześniejsze analizy — nie rozwiązuje najważniejszych barier. W efekcie zmiany oceniane są niejednoznacznie, a oczekiwania wobec rządu pozostają wysokie.
Jak Polacy oceniają działania rządu po dwóch latach?
Z badania wynika, że 41 procent ankietowanych uważa, że sytuacja pacjentów pogorszyła się. Respondenci mówią o wydłużeniu kolejek i trudniejszym dostępie do świadczeń. Jednocześnie 38 procent nie widzi żadnej różnicy w porównaniu z wcześniejszym okresem. To sygnał, że dla dużej grupy zmiany są mało odczuwalne.
Tylko 7 procent Polaków deklaruje, że warunki opieki uległy poprawie. Najczęściej wskazują oni na korzyści wynikające z cyfrowych narzędzi. E-recepty i e-skierowania przyspieszyły obsługę pacjentów, a teleporady ułatwiły dostęp do lekarza. Poprawa ta dotyczy jednak głównie organizacji pracy, a nie dostępności specjalistów.
Dlaczego część Polaków nie potrafi ocenić systemu?
Aż 14 procent badanych nie ma wyrobionej opinii. To osoby, które nie korzystały ostatnio z usług medycznych lub oceniają system jako zbyt złożony. Eksperci zwracają uwagę, że ochrona zdrowia różni się między regionami, a dostępność usług zależy od lokalnej infrastruktury.
Sondaż przeprowadzono od 1 do 3 grudnia na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków. Wyniki potwierdzają, że ochrona zdrowia pozostaje jednym z największych wyzwań dla rządu. Opinie pacjentów są podzielone, a brak widocznych efektów reform wpływa na ogólną ocenę sytuacji.
Co oznacza podział opinii dla przyszłości reform?
Najnowsze dane wskazują, że rząd musi wprowadzać zmiany bardziej widoczne dla pacjentów. Kluczowe będą kwestie dostępności specjalistów, skrócenie czasu oczekiwania oraz poprawa warunków w szpitalach. Służba zdrowia pozostaje obszarem, który decyduje o odbiorze działań rządu w dłuższej perspektywie.
