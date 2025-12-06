Służby uruchomią syreny w Warszawie. Ważna informacja dla mieszkańców
W połowie grudnia nad Warszawą ponownie zabrzmią syreny alarmowe. Od 15 do 18 grudnia służby będą testować system ostrzegania ludności, a sygnały słyszane w mieście i okolicach będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.
W tych dniach mieszkańcy Warszawy usłyszą syreny. To tylko ćwiczenia
W połowie grudnia w stolicy rozlegną się syreny alarmowe. Dźwięk będzie słyszalny w wielu dzielnicach oraz w miejscowościach podwarszawskich. Służby zapowiadają, że to element planowanego testu systemu ostrzegania i nie oznacza zagrożenia dla mieszkańców.
Od 15 do 18 grudnia, w godzinach 8–15, uruchamiane będą syreny alarmowe rozmieszczone na terenie Warszawy i Mazowsza. To część ćwiczenia Syrena-25, w ramach którego sprawdzane jest działanie systemu alarmowania ludności. W tych dniach mogą pojawiać się pojedyncze lub powtarzające się sygnały dźwiękowe.
Sygnał będzie miał formę jednominutowego, ciągłego dźwięku. Zostanie nadany zarówno jako ogłoszenie alarmu, jak i jego odwołanie – wyłącznie w celach technicznych.
Fakty i tło sprawy
Samorządy i służby regularnie weryfikują sprawność systemów, które w sytuacjach kryzysowych mają ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniami, takimi jak skażenia, poważne awarie, pożary czy klęski żywiołowe. Według komunikatu organizatorów Syrena-25 tegoroczne testy obejmują sprawdzenie sieci syren, centrów sterowania oraz procedur operacyjnych.
Podkreślono, że sygnały pojawią się wyłącznie na potrzeby ćwiczeń i nie będą związane z realnym zdarzeniem. To standardowe działania prowadzone także w innych województwach, pozwalające ocenić, czy system zadziała prawidłowo w sytuacji wymagającej natychmiastowej reakcji.
Co to oznacza dla mieszkańca?
W czasie trwania testów nie trzeba podejmować żadnych działań. Służby proszą o zachowanie spokoju i nieuwzględnianie sygnałów w swoich decyzjach. Syreny mogą być słyszalne również wewnątrz budynków, co bywa zaskakujące szczególnie dla osób pracujących z domu lub odwiedzających miasto.
Warto jednak potraktować ten moment jako okazję, aby przypomnieć sobie zasady dotyczące komunikatów alarmowych. W sytuacji realnego zagrożenia obowiązywałoby śledzenie oficjalnych kanałów – m.in. alertów RCB, komunikatów miasta oraz służb ratunkowych.
Syrena-25 to zaplanowane ćwiczenie techniczne, które w dniach 15–18 grudnia może być wyraźnie słyszalne w Warszawie i okolicy. Sygnały alarmowe będą jedynie testem systemu, bez wpływu na codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Służby zapewniają, że wszystkie komunikaty z tego okresu mają charakter ćwiczebny i nie wskazują na żadne realne zagrożenie.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.