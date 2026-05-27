Słynna amerykańska sieć wkracza do Polski! Wiemy, gdzie powstanie pierwszy lokal, nie będzie to Warszawa

Koniec negocjacyjnego maratonu i wybór polskiego partnera

Amerykańska korporacja od dłuższego czasu intensywnie badała grunt pod ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że centrala w Ohio prowadziła zaawansowane rozmowy z kilkoma potężnymi graczami z branży handlowej i gastronomicznej. Ostatecznie lista potencjalnych franczyzobiorców została zawężona do jednego, konkretnego podmiotu, z którym parafowano już wiążące umowy na rozwój marki w Polsce.

W kuluarach branżowych jako głównego faworyta do wejścia w kooperację z Amerykanami wskazywano spółkę Rex Concepts doświadczonego operatora zarządzającego nad Wisłą takimi markami jak Burger King czy dynamicznie rozwijający się Popeyes. Mimo że biuro prasowe firmy konsekwentnie odmawia oficjalnego komentarza w tej sprawie, eksperci rynkowi traktują ten sojusz jako niemal pewny fundament pod nadchodzący debiut.

Od pop-upów do stałych restauracji długa droga Wendy’s do Polski

Pierwsze poważne przymiarki do podbicia polskiego rynku miały miejsce w połowie 2024 roku, jednak pierwsze bezpośrednie spotkanie polskich konsumentów z marką nastąpiło znacznie wcześniej. W 2017 roku sieć uruchomiła w Polsce kilka tymczasowych punktów typu pop-up. Ta krótkotrwała akcja promocyjna miała charakter czysto badawczy – pozwoliła menedżerom zza oceanu zebrać cenne opinie na temat preferencji smakowych Polaków oraz przetestować potencjał sprzedażowy flagowych dań.

Europejska ofensywa Wendy’s ruszyła na dobre w 2021 roku od spektakularnego wejścia na rynek brytyjski. Jak podkreślał Michael Clarke, dyrektor Wendy’s na Europę, Wielka Brytania miała stanowić strategiczny przyczółek oraz poligon doświadczalny, na bazie którego wypracowano optymalne mechanizmy logistyczne i operacyjne dla pozostałych krajów Starego Kontynentu.

Globalny profil i specyfika marki Wendy’s

Parametr korporacyjny / rynkowy Dane statystyczne i wyróżniki sieci Rok założenia i pochodzenie 1969 rok, stan Ohio (Stany Zjednoczone). Skala globalna (dane bazowe) 7166 restauracji działających w 30 państwach na całym świecie. Lokalizacja pierwszego punktu w Polsce Jedna z głównych polskich metropolii (oficjalnie wykluczono Warszawę). Planowany termin otwarcia Pierwsze lokale mają przyjąć klientów jeszcze przed końcem bieżącego roku. Znaki rozpoznawcze menu Kwadratowe burgery ze świeżej wołowiny, frytki z solą morską, desery Frosty.

Kultowe menu kontra zawirowania na rodzimym rynku

Amerykański gigant zbudował swoją globalną potęgę na unikalnej tożsamości produktowej, która wyraźnie odróżnia go od największych konkurentów. Zamiast tradycyjnych, okrągłych kotletów, Wendy’s serwuje **burgery o charakterystycznym, kwadratowym kształcie**. W stałej ofercie restauracji królują ponadto chrupkie frytki doprawiane wyłącznie naturalną solą morską, pikantne kanapki na bazie panierowanego kurczaka oraz uwielbiane za oceanem gęste desery mleczne z linii Frosty.

Trudny moment na transformację: Zapowiadany na ten rok debiut w Polsce zbiega się w czasie z głęboką restrukturyzacją w samych Stanach Zjednoczonych. W 2025 roku sieć mierzyła się z odczuwalnym kryzysem wizerunkowym i sprzedażowym na rodzimym rynku. W celu optymalizacji kosztów i poprawy rentowności globalnego biznesu, zarząd podjął bolesną decyzję o likwidacji części najmniej dochodowych placówek w USA, stawiając jednocześnie na bardziej perspektywiczne rynki zagraniczne – w tym Europę Środkową.

Decyzja o ulokowaniu pierwszej restauracji poza stolicą to celowy zabieg marketingowy, który ma pozwolić marce na zdobycie mocnej pozycji w regionie o mniejszym nasyceniu konkurencyjnych formatów premium. Miłośnicy amerykańskiej gastronomii mogą odliczać miesiące do oficjalnego otwarcia, które ma nastąpić w drugiej połowie roku.