Słyszysz śmigłowce nad Warszawą? Wyjaśniamy co się dzieje
Do naszej redakcji w ostatnich godzinach zgłaszają się czytelnicy zaniepokojeni hukiem śmigłowców przelatujących nad Warszawą i okolicami. Sprawę wyjaśniło samo wojsko – Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało komunikat.
Oficjalny komunikat Wojska
W oficjalnym komunikacie opublikowanym na profilu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych czytamy, że na terenie Warszawy i okolic odbywają się zajęcia taktyczno-ogniowe organizowane przez Wojska Specjalne. Wojsko zaznacza, że to cykliczne ćwiczenia, w ramach których wykorzystywane są śmigłowce, a informacja o nich została wcześniej przekazana władzom lokalnym oraz służbom porządkowym.
Z komunikatu wynika też, że podczas szkolenia żołnierze będą poruszać się pojazdami służbowymi, w umundurowaniu polowym oraz w ubiorze cywilnym, a przy tym z bronią. Wojsko na końcu komunikatu podziękowało mieszkańcom za „właściwą postawę obywatelską i wyrozumiałość” – typowe sformułowanie, jakie towarzyszy podobnym komunikatom przy okazji ćwiczeń wojskowych w miastach.
To nie pierwszy raz – podobne ćwiczenia już się zdarzały
Ćwiczenia z udziałem śmigłowców i żołnierzy poruszających się po mieście, czasem w ubraniach cywilnych, nie są dla Warszawy nowością. W kwietniu tego roku podobne zajęcia taktyczno-ogniowe, organizowane przez Jednostkę Wojskową Grom, odbywały się na terenie Białołęki – wtedy też nad dzielnicą krążyły nisko czarne śmigłowce Black Hawk, a w ćwiczeniach wykorzystywano amunicję ćwiczebną i granaty hukowo-błyskowe.
Wojsko Polskie dysponuje nad Warszawą różnymi typami śmigłowców – od starszych maszyn Mi-8 i Mi-17, przez W-3 Sokół, po transportowe Black Hawki UH-60. W stolicy na Okęciu stacjonuje 1. Baza Lotnictwa Transportowego z własną eskadrą śmigłowców, ale maszyny z innych jednostek – na przykład z Powidza, Dęblina czy Tomaszowa Mazowieckiego – również regularnie pojawiają się nad miastem w ramach przelotów i ćwiczeń.
Dlaczego żołnierze ćwiczą właśnie w mieście
Ćwiczenia taktyczno-ogniowe prowadzone w realnym środowisku miejskim, a nie tylko na poligonie, mają swoje uzasadnienie operacyjne – żołnierze, w tym jednostki Wojsk Specjalnych, muszą być przygotowani do działania w warunkach gęstej zabudowy, ruchu ulicznego i obecności cywilów, bo to scenariusz znacznie bliższy realnym zagrożeniom niż otwarty teren poligonowy. Trening współdziałania ze śmigłowcami to też standardowy element szkolenia specjalistycznego w jednostkach takich jak GROM czy inne formacje Wojsk Specjalnych.
Decyzja o przeprowadzeniu takich zajęć akurat w Warszawie zazwyczaj wynika z dostępności infrastruktury, bliskości jednostek oraz wcześniej uzgodnionego harmonogramu z lokalnymi władzami – to nie są działania improwizowane z dnia na dzień, a zaplanowane z wyprzedzeniem ćwiczenia, o których informuje się odpowiednie służby przed ich rozpoczęciem.
Jak reagować na huk śmigłowców i widok żołnierzy z bronią?
Jeśli zauważysz nad swoją dzielnicą nisko lecące śmigłowce wojskowe albo żołnierzy poruszających się w cywilnych ubraniach, ale z bronią i sprzętem służbowym, nie ma powodu do niepokoju – to właśnie opisany w komunikacie scenariusz ćwiczeń, o którym wojsko z wyprzedzeniem informuje władze lokalne. Hałas, w tym odgłosy przypominające wystrzały, może być częścią szkolenia z wykorzystaniem amunicji ćwiczebnej i granatów hukowo-błyskowych, podobnie jak podczas wcześniejszych ćwiczeń na Białołęce.
Najbardziej aktualne informacje o trwających ćwiczeniach wojskowych w okolicy warto sprawdzać na profilach społecznościowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Wojska Polskiego oraz lokalnego urzędu dzielnicy – to właśnie tam publikowane są komunikaty wyjasniające planowane manewry, zanim trafią do mediów. Jeśli niepokojąca aktywność trwa wyjątkowo długo, dotyczy nietypowego miejsca albo nie towarzyszy jej żaden wcześniejszy komunikat, można też zgłosić się do lokalnej jednostki policji, która zwykle ma wiedzę o trwających w okolicy działaniach służb mundurowych.
KOMUNIKAT
Informujemy, że na terenie Warszawy i okolic odbywają się zajęcia taktyczno-ogniowe organizowane przez Wojska Specjalne w porozumieniu z władzami lokalnymi. Są to cykliczne ćwiczenia, w ramach których wykorzystywane są śmigłowce.
Podczas szkolenia żołnierze poruszają… pic.twitter.com/Reaoujpbkr
— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) June 28, 2026
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.