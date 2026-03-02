Słyszysz ten komunikat w słuchawce? Rozłącz się natychmiast. Ludzie tracą oszczędności w kilka minut
Telefon dzwoni. Na ekranie wyświetla się numer Twojego banku. W słuchawce słyszysz profesjonalny głos: „Wykryliśmy podejrzaną transakcję. Musimy natychmiast zabezpieczyć środki”. Serce zaczyna bić szybciej. To właśnie na tę reakcję liczą przestępcy.
Policja ostrzega: nowa fala oszustw telefonicznych uderza szczególnie w seniorów. Straty liczone są w dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy złotych.
Numer banku na wyświetlaczu. To pułapka
Mechanizm nazywa się spoofing. Oszuści wykorzystują specjalne oprogramowanie, które pozwala im podszyć się pod dowolny numer telefonu. Ofiara widzi na ekranie oficjalną infolinię banku, urzędu lub policji.
Rozmówca brzmi przekonująco. Często zna imię i nazwisko ofiary. Buduje atmosferę zagrożenia i pośpiechu. Informuje o rzekomej próbie kradzieży pieniędzy i proponuje „natychmiastowe zabezpieczenie konta”.
W praktyce chodzi o jedno: wyłudzenie danych logowania, kodów autoryzacyjnych z SMS lub nakłonienie do instalacji aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do telefonu lub komputera.
Jedno kliknięcie wystarczy, by stracić wszystko.
Dlaczego celem są seniorzy
Choć ofiarą może paść każdy, przestępcy szczególnie często wybierają osoby starsze. Powody są brutalnie proste.
Seniorzy częściej ufają rozmówcy, rzadziej podejrzewają manipulację i mogą mieć mniejszą wiedzę o technikach cyfrowych. Gdy słyszą, że ich pieniądze są zagrożone, reagują emocjonalnie.
Oszuści stosują presję czasu. „Ma Pan dwie minuty”. „Jeśli się Pani nie zgodzi, środki przepadną”. Strach wyłącza racjonalne myślenie.
Często ofiara nie ma przy sobie nikogo, z kim mogłaby szybko skonsultować sytuację. Izolacja sprzyja manipulacji.
Po tych słowach natychmiast się rozłącz
Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa wskazują kilka sygnałów alarmowych:
– rozmówca prosi o podanie pełnego hasła, loginu lub kodu SMS
– nakazuje zainstalowanie aplikacji do „zabezpieczenia konta”
– sugeruje przelanie pieniędzy na „rachunek techniczny”
– wywiera silną presję czasu i straszy natychmiastową utratą środków
– zniechęca do rozłączania się i samodzielnego kontaktu z bankiem
Pamiętaj: bank nigdy nie prosi o podawanie haseł ani kodów autoryzacyjnych przez telefon. Nigdy też nie każe instalować oprogramowania do zdalnej obsługi.
Jak się chronić krok po kroku
Jeśli odbierzesz podejrzany telefon:
-
Rozłącz się natychmiast, nawet jeśli na ekranie widnieje numer banku.
-
Odczekaj chwilę i samodzielnie zadzwoń na oficjalny numer z karty lub strony internetowej banku.
-
Nigdy nie instaluj aplikacji na polecenie rozmówcy.
-
Nie podawaj kodów SMS ani danych logowania.
-
Porozmawiaj z bliskimi o zagrożeniu, szczególnie jeśli w Twojej rodzinie są seniorzy.
Policja i banki apelują o czujność. Wystarczy kilka minut rozmowy, by stracić dorobek życia.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli usłyszysz w słuchawce pilny komunikat o zagrożeniu Twojego konta, nie działaj pod wpływem emocji. Najbezpieczniejsza decyzja to natychmiastowe rozłączenie się i samodzielne sprawdzenie informacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.