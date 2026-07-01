Śmieciarka potrąciła 90-latka na Żoliborzu w Warszawie. Senior w bardzo ciężkim stanie
We wtorek 30 czerwca około godziny 17 przy ulicy Przasnyskiej na warszawskim Żoliborzu samochód odbierający odpady komunalne potrącił 90-letniego mężczyznę. Senior próbował obejść stojącą śmieciarkę, kiedy kierowca ruszył pojazdem. Mężczyzna został przewrócony, a ciężarówka przejechała mu po nogach. Stan poszkodowanego jest określany jako bardzo ciężki.
Na miejsce natychmiast skierowano zespół ratownictwa medycznego i policję. Po udzieleniu pierwszej pomocy 90-latek został przetransportowany do szpitala. Badanie wykazało, że kierowca śmieciarki był trzeźwy. Policjanci prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia.
Samochody do odbioru odpadów mają bardzo duże „martwe pola” – kierowca siedzący wysoko w kabinie nie widzi przestrzeni bezpośrednio przed maską na odcinku kilku metrów. Jeśli musisz obejść stojącą śmieciarkę na osiedlu, staraj się robić to od tyłu pojazdu i upewnij się, że kierowca cię widzi, zanim wejdziesz w jego strefę manewrowania.
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