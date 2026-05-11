Śmierć i wirus na pokładzie. Polski kapitan przerywa milczenie po dramatycznym rejsie
Na pokładzie wycieczkowca MV Hondius rozegrały się sceny, które trudno zapomnieć. Wykrycie ogniska hantawirusa, śmierć pasażerów i tygodnie napięcia – to wszystko doprowadziło do sytuacji, w której głos zabrał kapitan jednostki.
Kapitan: „Moja misja nie kończy się”
Polski kapitan Jan Dobrogowski opublikował krótkie nagranie, w którym odniósł się do wydarzeń z ostatnich tygodni. Jak przyznał, sytuacja była wyjątkowo trudna.
„Kilka ostatnich tygodni było niezwykle ciężkich, ale moja misja nie kończy się wraz z przybyciem na Wyspy Kanaryjskie” – powiedział.
Podkreślił, że jego obowiązki nie kończą się wraz z dopłynięciem do portu. Nadal odpowiada za bezpieczeństwo załogi i pasażerów oraz dalszy przebieg rejsu.
Podziękowania i dramatyczne kulisy
W swoim wystąpieniu kapitan zwrócił się bezpośrednio do osób przebywających na statku. Podziękował im za zachowanie w obliczu zagrożenia.
Mówił o „cierpliwości, sile, odwadze i dyscyplinie”, które – jak zaznaczył – pozwoliły przetrwać najtrudniejsze chwile.
Jednocześnie odniósł się do tragedii, która wydarzyła się na pokładzie. Zmarły trzy osoby, co nadało całej sytuacji jeszcze bardziej dramatyczny wymiar.
„W takich sytuacjach każdy obraz i każde słowo mogą być wyjęte z kontekstu, co może być szczególnie bolesne dla ludzi, którzy mierzą się z żałobą, niepokojem i niepewnością” – podkreślił.
Statek ruszył dalej mimo tragedii
Po ewakuacji pasażerów i uzupełnieniu zapasów jednostka opuściła Wyspy Kanaryjskie. Na pokładzie pozostała około 30-osobowa załoga.
Statek płynie obecnie w kierunku Rotterdamu, gdzie ma dotrzeć w ciągu kilku dni.
Groźny wirus i globalne obawy
Hantawirus, który pojawił się na statku, jest uznawany za niebezpieczny dla ludzi. Przenoszą go głównie gryzonie. W niektórych przypadkach może prowadzić do ciężkich powikłań.
Jak informowała Światowa Organizacja Zdrowia, trzy osoby zmarły w wyniku zakażenia.
Co dalej
Choć najtrudniejszy etap rejsu wydaje się za statkiem, sytuacja wciąż budzi niepokój. Wydarzenia z MV Hondius pokazują, jak szybko może dojść do kryzysu nawet w kontrolowanych warunkach.
A słowa kapitana jasno pokazują jedno – ta historia jeszcze się nie zakończyła.
