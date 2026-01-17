Śmiertelna pułapka w Tatrach na start ferii. RCB bije na alarm
Wymarzony zimowy wypoczynek zamienia się w walkę o bezpieczeństwo. W sobotni poranek, 17 stycznia, telefony turystów w powiecie tatrzańskim rozgrzały się do czerwoności od pilnych komunikatów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. W górach panują ekstremalnie trudne warunki, a ratownicy TOPR mówią wprost: bez doświadczenia nie wychodźcie z domu.
Początek ferii zimowych przywitał przyjezdnych w najgorszy możliwy sposób. Zamiast sielanki na szlakach, mamy do czynienia z sytuacją krytyczną. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rozesłało w sobotę rano dramatyczny alert do osób przebywających w rejonie Tatr. Treść wiadomości nie pozostawia złudzeń co do powagi sytuacji: „Uwaga! Dziś (17.01) wysokie zagrożenie lawinowe. Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu”.
Trzeci stopień zagrożenia. Śnieg czyha na turystów
Sytuacja w górach jest skrajnie niebezpieczna. Już w piątek wieczorem ratownicy TOPR ogłosili trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. To poziom, przy którym margines błędu jest zerowy. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim obciążeniu dodatkowym – wystarczy jeden nieostrożny krok turysty na stromym stoku, by doprowadzić do tragedii.
Co gorsza, natura nie zamierza odpuszczać. Zapowiadany wiatr z kierunków południowo-wschodniego i wschodniego dodatkowo destabilizuje pokrywę śnieżną, pogarszając i tak już fatalną sytuację lawinową. Ratownicy ostrzegają przed najgorszym scenariuszem – należy spodziewać się samoczynnych lawin, których rozmiary mogą być duże.
Co to oznacza dla Ciebie? Zostań na dole, jeśli chcesz żyć
Dla osób, które właśnie rozpoczęły pierwszy turnus ferii, komunikat służb jest jasny: góry są teraz tylko dla ekspertów. Warunki są w znacznej mierze niekorzystne, a poruszanie się w terenie wymaga bardzo dużego doświadczenia oraz specjalistycznego sprzętu.
- Śledź komunikaty: Sytuacja jest dynamiczna. Regularnie sprawdzaj stronę TOPR i komunikaty lawinowe.
- Mierz siły na zamiary: Jeśli nie masz doświadczenia zimowego i sprzętu lawinowego, zrezygnuj z wyjścia w wyższe partie gór. Ryzyko jest zbyt wielkie.
- Słuchaj alertów RCB: Nie ignoruj SMS-ów ostrzegawczych. To system wczesnego ostrzegania, który może uratować Ci życie.
