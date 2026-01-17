Śmiertelna pułapka w Tatrach na start ferii. RCB bije na alarm

17 stycznia 2026 15:15 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wymarzony zimowy wypoczynek zamienia się w walkę o bezpieczeństwo. W sobotni poranek, 17 stycznia, telefony turystów w powiecie tatrzańskim rozgrzały się do czerwoności od pilnych komunikatów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. W górach panują ekstremalnie trudne warunki, a ratownicy TOPR mówią wprost: bez doświadczenia nie wychodźcie z domu.

fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Początek ferii zimowych przywitał przyjezdnych w najgorszy możliwy sposób. Zamiast sielanki na szlakach, mamy do czynienia z sytuacją krytyczną. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rozesłało w sobotę rano dramatyczny alert do osób przebywających w rejonie Tatr. Treść wiadomości nie pozostawia złudzeń co do powagi sytuacji: „Uwaga! Dziś (17.01) wysokie zagrożenie lawinowe. Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu”.

Trzeci stopień zagrożenia. Śnieg czyha na turystów

Sytuacja w górach jest skrajnie niebezpieczna. Już w piątek wieczorem ratownicy TOPR ogłosili trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. To poziom, przy którym margines błędu jest zerowy. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim obciążeniu dodatkowym – wystarczy jeden nieostrożny krok turysty na stromym stoku, by doprowadzić do tragedii.

Co gorsza, natura nie zamierza odpuszczać. Zapowiadany wiatr z kierunków południowo-wschodniego i wschodniego dodatkowo destabilizuje pokrywę śnieżną, pogarszając i tak już fatalną sytuację lawinową. Ratownicy ostrzegają przed najgorszym scenariuszem – należy spodziewać się samoczynnych lawin, których rozmiary mogą być duże.

Zobacz również:

Co to oznacza dla Ciebie? Zostań na dole, jeśli chcesz żyć

Dla osób, które właśnie rozpoczęły pierwszy turnus ferii, komunikat służb jest jasny: góry są teraz tylko dla ekspertów. Warunki są w znacznej mierze niekorzystne, a poruszanie się w terenie wymaga bardzo dużego doświadczenia oraz specjalistycznego sprzętu.

  • Śledź komunikaty: Sytuacja jest dynamiczna. Regularnie sprawdzaj stronę TOPR i komunikaty lawinowe.
  • Mierz siły na zamiary: Jeśli nie masz doświadczenia zimowego i sprzętu lawinowego, zrezygnuj z wyjścia w wyższe partie gór. Ryzyko jest zbyt wielkie.
  • Słuchaj alertów RCB: Nie ignoruj SMS-ów ostrzegawczych. To system wczesnego ostrzegania, który może uratować Ci życie.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl