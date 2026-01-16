Śmiertelne niebezpieczeństwo. Nad głowami przechodniów wiszą lodowe ostrza, miasto bije na alarm
Warszawa walczy z lodowym zagrożeniem. Gwałtowna zmiana pogody przyniosła śmiertelne niebezpieczeństwo. Topniejący śnieg masowo zamienia się w ciężkie sople, które w każdej chwili mogą runąć na chodniki. Ratusz wydał pilny komunikat: sytuacja jest krytyczna, a zarządcy nieruchomości muszą natychmiast ruszyć do pracy, zanim dojdzie do tragedii.
Odwilż, która nadeszła po intensywnych opadach, stworzyła idealne warunki do powstawania nawisów śnieżnych i lodowych. Miasto Stołeczne Warszawa ostrzega, że topniejący śnieg zamienia się w niebezpieczne sople, które stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia pieszych oraz kierowców. Niebezpiecznie jest nie tylko na chodnikach, ale także w pobliżu wiaduktów i mostów, skąd spadający lód może uszkodzić przejeżdżające samochody.
Drakońskie kary dla opieszałych zarządców
Urzędnicy przypominają, że ignorowanie sopli na dachu to łamanie prawa. Podział obowiązków jest jasny i nie pozostawia pola do interpretacji. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają bezwzględny obowiązek usuwania sopli i śniegu z dachów oraz odśnieżania chodników przylegających bezpośrednio do budynków.
W przypadku obiektów inżynieryjnych sytuacja wygląda inaczej. Za sople zwisające z wiaduktów czy mostów odpowiada zarządca drogi – w Warszawie jest to najczęściej Zarząd Dróg Miejskich lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Kto sprząta Twoją ulicę? Skomplikowana mapa odpowiedzialności
Mieszkańcy często gubią się w gąszczu przepisów, nie wiedząc, do kogo zgłosić niebezpieczeństwo na chodniku. Ratusz wyjaśnia, kto odpowiada za poszczególne strefy:
- Osiedla: Za chodniki wewnątrz osiedli odpowiadają wspólnoty i ich zarządcy.
- Przystanki i metro: Tereny przystanków, kładki, schody, dojścia do metra oraz chodniki wzdłuż ulic z komunikacją miejską (nieprzylegające do budynków) podlegają Zarządowi Oczyszczania Miasta.
- Mniejsze ulice: Za chodniki przy ulicach, po których nie kursują autobusy, odpowiadają urzędy dzielnic oraz Zarząd Terenów Publicznych.
- Parki: Alejki parkowe są w gestii Zarządu Zieleni Warszawy.
Co to oznacza dla Ciebie? Patrz w górę, to ratuje życie
Zagrożenie jest realne, dlatego poruszając się po mieście, musisz zachować szczególną ostrożność. Oto kluczowe zasady:
- Nie chodź „na pamięć”: Zanim wejdziesz na chodnik pod kamienicą, spójrz na gzyms. Jeśli widzisz sople, przejdź drugą stroną ulicy.
- Uważaj, gdzie parkujesz: Pozostawienie samochodu pod ośnieżonym dachem lub wiaduktem grozi zniszczeniem karoserii i szyb przez spadający lód.
- Reaguj: Jeśli widzisz niebezpieczne nawisy, nie bądź obojętny. Zgłoś zagrożenie odpowiednim służbom lub zarządcy budynku. Twoja interwencja może kogoś uratować.
