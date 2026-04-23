Śmiertelny wypadek Łukasza Litewki. Jak doszło do tragedii?

23 kwietnia 2026 17:05 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do dramatycznego wypadku doszło w czwartek, 23 kwietnia, po godzinie 13:00. Na ulicy Kazimierzowskiej w Sosnowcu zginął 36-letni poseł Lewicy Łukasz Litewka. Polityk poruszał się rowerem, gdy doszło do zderzenia z samochodem osobowym.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że rowerzysta został potrącony przez pojazd w trakcie jazdy. Siła uderzenia była na tyle duża, że mimo podjętych działań nie udało się uratować jego życia. Zginął na miejscu.

Jak podaje „Dziennik Zachodni”, policja natychmiast zabezpieczyła teren zdarzenia. Droga została całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a na miejscu rozpoczęły pracę służby pod nadzorem prokuratora. Ogłoszono tzw. czarny alert drogowy, co oznacza poważne utrudnienia i konieczność wyznaczenia objazdów.

Śledczy ustalają dokładny przebieg wypadku. Analizowane są wszystkie okoliczności – zarówno tor jazdy pojazdu, jak i zachowanie uczestników zdarzenia. Na tym etapie nie podano szczegółów dotyczących winy.

Informacja o śmierci posła szybko została potwierdzona przez jego środowisko polityczne. Lewica w oficjalnym komunikacie podkreśliła, że doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym Litewka został potrącony podczas jazdy na rowerze.

Wypadek wstrząsnął nie tylko współpracownikami polityka, ale również mieszkańcami regionu. To kolejny przypadek, który pokazuje, jak niebezpieczne potrafią być zdarzenia z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Sprawa jest obecnie szczegółowo badana. Policja i prokuratura mają ustalić, co dokładnie doprowadziło do tej tragedii.

