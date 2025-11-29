Śmiertelny wypadek na Mazowszu. Doszło do zderzenia czołowego
Wczoraj po godzinie 13:00 na drodze krajowej nr 50 doszło do poważnego i tragicznego w skutkach wypadku, który sparaliżował ruch między Wyszogrodem a Płockiem. Według ustaleń policji 51-letnia kierująca dacią z nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwny pas ruchu i zderzyła się czołowo z ciężarowym volvo. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się uratować jej życia.
Jak wyglądała sytuacja na miejscu
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby przez wiele godzin prowadziły działania ratunkowe i zabezpieczały miejsce zdarzenia. Policja pod nadzorem prokuratora ustalała szczegółowe okoliczności tragedii oraz przyczyny, które doprowadziły do zjechania samochodu na przeciwległy pas.
Jakie były utrudnienia i objazdy
• DK50 była całkowicie zablokowana przez kilka godzin.
• Utrudnienia trwały do około 18:00.
• Kierowcy byli kierowani na objazdy przez Małą Wieś lub ulicę Zamieście w Wyszogrodzie.
• Na miejscu pracowało wiele służb, a ruch odbywał się wyłącznie wyznaczonymi objazdami.
Policja apelowała do kierowców o ostrożność i bezwzględne stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
Co to oznacza dla Ciebie
• Jeśli wczoraj planowałaś lub planowałeś przejazd trasą DK50, mogła Cię czekać kilkugodzinna blokada.
• Jeśli codziennie korzystasz z tego odcinka, warto dziś i w kolejnych dniach zachować ostrożność – na jezdni mogą nadal trwać prace porządkowe lub ruch może być spowolniony.
• Trasa między Wyszogrodem a Płockiem jest newralgiczna, dlatego kierowcy powinni liczyć się z możliwymi kolejnymi utrudnieniami, zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach pogodowych.
• To zdarzenie przypomina, jak ważna jest ostrożność na długich, monotonnych odcinkach dróg krajowych.
Wczorajszy tragiczny wypadek na DK50 całkowicie sparaliżował ruch i wymagał interwencji śmigłowca LPR. Służby zakończyły działania około godziny 18:00, a droga została odblokowana. Policja nadal ustala szczegółowe przyczyny zdarzenia.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.