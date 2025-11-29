Śmiertelny wypadek na Mazowszu. Doszło do zderzenia czołowego

29 listopada 2025 14:45 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wczoraj po godzinie 13:00 na drodze krajowej nr 50 doszło do poważnego i tragicznego w skutkach wypadku, który sparaliżował ruch między Wyszogrodem a Płockiem. Według ustaleń policji 51-letnia kierująca dacią z nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwny pas ruchu i zderzyła się czołowo z ciężarowym volvo. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się uratować jej życia.

Fot. Policja

Jak wyglądała sytuacja na miejscu

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby przez wiele godzin prowadziły działania ratunkowe i zabezpieczały miejsce zdarzenia. Policja pod nadzorem prokuratora ustalała szczegółowe okoliczności tragedii oraz przyczyny, które doprowadziły do zjechania samochodu na przeciwległy pas.

Jakie były utrudnienia i objazdy

• DK50 była całkowicie zablokowana przez kilka godzin.
• Utrudnienia trwały do około 18:00.
• Kierowcy byli kierowani na objazdy przez Małą Wieś lub ulicę Zamieście w Wyszogrodzie.
• Na miejscu pracowało wiele służb, a ruch odbywał się wyłącznie wyznaczonymi objazdami.

Policja apelowała do kierowców o ostrożność i bezwzględne stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Co to oznacza dla Ciebie

• Jeśli wczoraj planowałaś lub planowałeś przejazd trasą DK50, mogła Cię czekać kilkugodzinna blokada.
• Jeśli codziennie korzystasz z tego odcinka, warto dziś i w kolejnych dniach zachować ostrożność – na jezdni mogą nadal trwać prace porządkowe lub ruch może być spowolniony.
• Trasa między Wyszogrodem a Płockiem jest newralgiczna, dlatego kierowcy powinni liczyć się z możliwymi kolejnymi utrudnieniami, zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach pogodowych.
• To zdarzenie przypomina, jak ważna jest ostrożność na długich, monotonnych odcinkach dróg krajowych.

Wczorajszy tragiczny wypadek na DK50 całkowicie sparaliżował ruch i wymagał interwencji śmigłowca LPR. Służby zakończyły działania około godziny 18:00, a droga została odblokowana. Policja nadal ustala szczegółowe przyczyny zdarzenia.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl