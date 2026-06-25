Śmiertelny wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim. Policja szuka świadków

25 czerwca 2026 09:58 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim apelują do mieszkańców o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło 14 czerwca w miejscowości Nowa Mała Wieś, w gminie Leoncin.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Do zdarzenia doszło około godziny 20:40 na drodze wojewódzkiej nr 575, na trasie od miejscowości Nowiny w kierunku Starych Grochali. Kierująca samochodem marki Ford, na łuku drogi, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn straciła panowanie nad pojazdem i zjechała na lewy pas, uderzając w drzewo. Kobieta doznała obrażeń, w skutek których zmarła na miejscu zdarzenia. Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim wszczęła śledztwo w kierunku spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

Zobacz również:

Policja prosi o kontakt każdą osobę, która była świadkiem zdarzenia lub posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu jego przyczyn – w tym nagrania z kamerek samochodowych. Kontakt możliwy jest pod numerami telefonów 47 72 44 213 (całodobowo), 47 72 44 247 lub 47 72 44 295, a także pod numerem alarmowym 112. Informacje można przekazywać również drogą elektroniczną, na adres kpp.nowy-dwor-maz@ksp.policja.gov.pl.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna