Śmiertelny wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim. Policja szuka świadków
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim apelują do mieszkańców o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło 14 czerwca w miejscowości Nowa Mała Wieś, w gminie Leoncin.
Do zdarzenia doszło około godziny 20:40 na drodze wojewódzkiej nr 575, na trasie od miejscowości Nowiny w kierunku Starych Grochali. Kierująca samochodem marki Ford, na łuku drogi, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn straciła panowanie nad pojazdem i zjechała na lewy pas, uderzając w drzewo. Kobieta doznała obrażeń, w skutek których zmarła na miejscu zdarzenia. Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim wszczęła śledztwo w kierunku spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.
Policja prosi o kontakt każdą osobę, która była świadkiem zdarzenia lub posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu jego przyczyn – w tym nagrania z kamerek samochodowych. Kontakt możliwy jest pod numerami telefonów 47 72 44 213 (całodobowo), 47 72 44 247 lub 47 72 44 295, a także pod numerem alarmowym 112. Informacje można przekazywać również drogą elektroniczną, na adres kpp.nowy-dwor-maz@ksp.policja.gov.pl.
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