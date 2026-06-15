Śmiertelny wypadek pod Warszawą. Ford uderzył w drzewo, kierująca zginęła na miejscu

15 czerwca 2026 11:23 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

48-letnia kobieta zginęła w niedzielę wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 575 w miejscowości Nowa Mała Wieś w gminie Leoncin niedaleko Warszawy. Ford zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo.

Tragiczny wypadek pod Warszawą. Samochód uderzył w drzewo. | Fot.Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.
Tragiczny wypadek pod Warszawą. Samochód uderzył w drzewo. | Fot.Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zgłoszenie wpłynęło do służb przed godziną 21. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 48-letnia mieszkanka gminy Jabłonna – jedyna osoba w pojeździe – straciła panowanie nad samochodem, wjechała na pas ruchu dla pojazdów jadących z naprzeciwka i z dużą siłą uderzyła w przydrożne drzewo. Pomimo przybycia służb ratunkowych nie udało się jej uratować.

„W zdarzeniu drogowym brał udział pojazd marki Ford, którym kierowała 48-letnia mieszkanka gminy Jabłonna. Kierująca zjechała na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzyła w drzewo” – przekazała asp. szt. Katarzyna Trąbińska, rzeczniczka KPP w Nowym Dworze Mazowieckim. Przyczyna wypadku pozostaje nieustalona – policja prowadzi czynności wyjaśniające.

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