Śmiertelny wypadek pod Warszawą. Zderzenie opla i volkswagena. Jedna osoba nie żyje, kierowca drugiego auta był pijany

30 listopada 2025 13:07 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Sieraków w powiecie wołomińskim. Jak przekazał Bartłomiej Nota, rzecznik prasowy wołomińskiej policji, doszło tam do czołowego zderzenia opla i volkswagena. Skutki są dramatyczne — jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, a kierowca drugiego pojazdu trafił do szpitala.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co wydarzyło się na drodze

Według ustaleń policji kierujący oplem 69-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala. W volkswagenie podróżował pasażer, który zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Służby ustaliły, że kierowca volkswagena, 29-letni mężczyzna, był pijany. Badanie wykazało 2 promile alkoholu w organizmie. To jednak nie koniec.

Kierowca był poszukiwany i miał zakazy prowadzenia pojazdów

Policja poinformowała, że 29-latek miał dwa czynne zakazy prowadzenia pojazdów. Co więcej, okazało się, że jest poszukiwany listem gończym.

Mężczyzna został zatrzymany na miejscu zdarzenia. Teraz trafi przed sąd, a grożą mu poważne konsekwencje, w tym kara wieloletniego pozbawienia wolności.

Działania służb

Droga w rejonie Siekarowa była przez kilka godzin zablokowana. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzili oględziny miejsca wypadku, zabezpieczali ślady i ustalali dokładny przebieg zdarzenia.

Co to oznacza dla kierowców

W okolicy powiatu wołomińskiego mogą jeszcze występować utrudnienia związane z pracą służb i usuwaniem skutków tragicznego zdarzenia. Policja apeluje o ostrożność oraz przypomina, że zimowe warunki i śliska nawierzchnia znacząco wydłużają drogę hamowania.

W Siekarowie pod Wołominem doszło do śmiertelnego wypadku, w którym zginął pasażer volkswagena. 29-letni kierowca tego pojazdu był pijany, miał dwa zakazy prowadzenia aut i był poszukiwany listem gończym. Został zatrzymany, a sprawę bada prokuratura.

