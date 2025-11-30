Śmiertelny wypadek. Sprawca był poszukiwany listem gończym… za inny wypadek
W niedzielny poranek na drodze wojewódzkiej nr 631 w miejscowości Sieraków, kilka kilometrów przed Markami, doszło do dramatycznego zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku zginął pasażer volkswagena. Służby potwierdzają, że kierowca tego auta był pijany, miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, a dodatkowo był poszukiwany listem gończym za wcześniejsze przestępstwo drogowe.
Zderzenie na prostym odcinku drogi
Do wypadku doszło około godziny 8.30. Jak relacjonował reporter obecny na miejscu, zderzyły się dwa samochody: srebrny opel oraz volkswagen. Opel miał uszkodzony lewy bok, natomiast volkswagen po uderzeniu zjechał z drogi, zatrzymał się na drzewach i został niemal kompletnie zniszczony. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby wydostać poszkodowanych z pojazdu.
Nie żyje pasażer
Informacje o zdarzeniu potwierdziła Komenda Stołeczna Policji. Pasażer volkswagena poniósł śmierć na miejscu. Kierowca opla, 69-letni mężczyzna, został przetransportowany do szpitala z obrażeniami.
Pijany kierowca z zakazami i listem gończym
Jak ustalili policjanci, kierujący volkswagenem 29-latek miał dwa promile alkoholu we krwi. To jednak tylko część tragedii. Mężczyzna:
– miał dwa czynne zakazy prowadzenia pojazdów,
– był poszukiwany listem gończym,
– miał trafić do zakładu karnego w związku z wcześniejszym wyrokiem za spowodowanie wypadku drogowego (art. 177 kodeksu karnego).
Zamiast odbywać karę, ponownie wsiadł za kierownicę i w stanie nietrzeźwości doprowadził do kolejnego dramatu, tym razem ze skutkiem śmiertelnym.
Apel służb
Policja przypomina, że nietrzeźwi kierowcy to jedno z największych zagrożeń na drogach, a skutki ich decyzji często są nieodwracalne. Mundurowi ponownie apelują o reagowanie w sytuacji, gdy ktoś próbuje prowadzić auto po alkoholu.
W Sierakowie pod Warszawą pijany i poszukiwany kierowca volkswagena doprowadził do czołowego zderzenia, w którym zginął pasażer jego auta. Mężczyzna miał dwa promile alkoholu, aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i był poszukiwany listem gończym za wcześniejszy wypadek. Sprawę bada prokuratura.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.