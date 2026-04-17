Śmigłowiec LPR nad Warszawą. Dramat na skrzyżowaniu pod stolicą
Najpierw huk, potem krzyki i natychmiastowa akcja ratunkowa. Świadkowie mówią o sekundach, które zdecydowały o wszystkim. To zdarzenie z okolic Warszawy pokazuje, jak niewiele potrzeba, by zwykły dzień zamienił się w dramat.
Wypadek pod Warszawą. Rowerzysta w stanie krytycznym
Do poważnego wypadku doszło w piątek, 17 kwietnia, w Radzyminie – miejscowości położonej tuż pod Warszawą. Na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Batorego samochód osobowy potrącił rowerzystę.
Siła uderzenia była bardzo duża. Poszkodowany mężczyzna w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trafił do jednej z placówek w Warszawie.
Błyskawiczna akcja służb
Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. W działaniach brały udział:
– dwa zastępy straży pożarnej
– zespoły ratownictwa medycznego
– policja
Ze względu na stan rannego podjęto decyzję o wezwaniu śmigłowca LPR. Ratownicy walczyli o jego życie jeszcze na miejscu zdarzenia, zanim został przetransportowany drogą powietrzną do Warszawy.
Świadkowie: dramatyczne chwile
Z relacji świadków wynika, że sytuacja była bardzo poważna. Wszystko wydarzyło się nagle, a służby działały pod ogromną presją czasu.
Widzieliśmy już wiele zdarzeń drogowych w rejonie Warszawy, ale takie sytuacje zawsze robią ogromne wrażenie. Tu decydowały minuty.
Policja bada przyczyny wypadku
Na ten moment dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Wiadomo, że mężczyzna poruszał się rowerem elektrycznym. Policja prowadzi czynności wyjaśniające, które mają ustalić przebieg wypadku i odpowiedzialność uczestników.
Niebezpieczne skrzyżowania wokół Warszawy
To kolejne groźne zdarzenie z udziałem rowerzysty w aglomeracji warszawskiej. Widzimy wyraźnie, że ruch wokół Warszawy staje się coraz bardziej intensywny, a skrzyżowania pozostają miejscami szczególnego ryzyka.
Rowerzyści – zwłaszcza korzystający z szybszych rowerów elektrycznych – są jednymi z najbardziej narażonych uczestników ruchu.
Co to oznacza dla Ciebie?
To zdarzenie to bardzo ważny sygnał dla nas wszystkich – szczególnie w Warszawie i okolicach, gdzie ruch drogowy jest ogromny.
Jeśli jesteś kierowcą:
– zwalniaj przed skrzyżowaniami
– zawsze sprawdzaj obecność rowerzystów
– zachowuj większy odstęp niż minimum
Jeśli jeździsz rowerem:
– zakładaj kask i elementy odblaskowe
– nie zakładaj, że kierowca Cię widzi
– zwalniaj przed wjazdem na skrzyżowanie
Jeśli poruszasz się po Warszawie i okolicach:
– zachowuj szczególną ostrożność w godzinach szczytu
– obserwuj sytuację na drodze, nawet jako pieszy
– reaguj szybciej niż zwykle – to często robi różnicę
W takich sytuacjach widzimy jedno: wystarczy chwila, by doszło do tragedii. Bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas.
