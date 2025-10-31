Smutne informacje przed Wszystkich Świętych. Nie żyje Jan Turnau
Na dzień przed uroczystością Wszystkich Świętych dotarła do opinii publicznej smutna wiadomość. Nie żyje Jan Turnau, jeden z najbardziej szanowanych polskich publicystów religijnych, teolog i działacz na rzecz dialogu międzywyznaniowego. Miał 92 lata.
Odszedł człowiek dialogu i wiary
Jan Henryk Turnau urodził się 23 lutego 1933 roku we Wlonicach. Przez wiele dekad był jednym z najważniejszych głosów w polskim dziennikarstwie religijnym. Od 1959 roku współtworzył miesięcznik „Więź”, gdzie kierował działem religijnym, a od 1990 roku był publicystą „Gazety Wyborczej”, w której prowadził m.in. popularną rubrykę „Arka Noego” – poświęconą tematom duchowości i wiary.
Publikował również w „Tygodniku Powszechnym”, „Gościu Niedzielnym” oraz „Myśli Protestanckiej”, konsekwentnie budując przestrzeń do rozmowy między różnymi tradycjami chrześcijańskimi.
Autor, laureat i nauczyciel słowa
Był autorem wielu książek, m.in. „Zdaniem laika”, „Bóg dla wymagających” czy „Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Kalendarium”. Jego teksty łączyły głęboką refleksję teologiczną z przystępnym językiem i otwartością na współczesność.
Za swoją działalność wielokrotnie był nagradzany. W 2021 roku otrzymał Nagrodę „Ślad Diamentowy” im. bp. Jana Chrapka – wyróżnienie za całokształt pracy dziennikarskiej i nieustanne promowanie idei dialogu religijnego i ekumenizmu.
Wyróżnienia i zasługi
W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a sześć lat później Bronisław Komorowski nadał mu Krzyż Komandorski tego samego orderu. W 2017 roku Turnau został uhonorowany Medalem „Powstanie w Getcie Warszawskim”, przyznawanym przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.
Był również wieloletnim członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, gdzie pozostawał autorytetem i inspiracją dla kolejnych pokoleń wierzących i poszukujących.
Człowiek, który łączył, a nie dzielił
Jan Turnau pozostanie w pamięci jako intelektualista pełen pokory, człowiek głębokiej wiary, który całe życie poświęcił rozmowie – między religiami, środowiskami i ludźmi. Jego śmierć to wielka strata dla polskiej kultury i dziennikarstwa.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.