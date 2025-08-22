Śnieg w sierpniu? Arktyczne powietrze nad Polską
Polska musi przygotować się na nagłe ochłodzenie. Już w najbliższy weekend z północy napłynie arktyczne powietrze, które obniży temperatury nawet do 14–17 stopni w ciągu dnia. Nocami możliwe będą pierwsze przymrozki, a w Tatrach prognozowany jest śnieg. To zaskakujący zwrot pogody pod koniec sierpnia, który przypomni turystom i mieszkańcom gór o nadchodzącej jesieni.
Śnieg i przymrozki w Polsce. Ochłodzenie uderzy w weekend
W ostatni sierpniowy weekend pogoda zaskoczy Polaków. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownym ochłodzeniem – do kraju napłynie zimne powietrze znad Arktyki. Temperatura w ciągu dnia spadnie do 14–17 stopni Celsjusza, a nocami pojawią się pierwsze przymrozki. W górach możliwe są opady śniegu.
Zimne powietrze znad Arktyki
Od północnego zachodu napłynie chłodna masa polarno-morska, która przyniesie silne załamanie pogody. W sobotę w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, a na północy i północnym zachodzie mogą wystąpić burze z gradem i sumą opadów do 15 mm. Na szczytach górskich prognozowany jest deszcz ze śniegiem, a w Tatrach biały puch.
Śnieg w Tatrach w sierpniu
Choć dla wielu może to brzmieć zaskakująco, sierpniowy śnieg w Tatrach nie jest niczym niezwykłym. – Na Kasprowym Wierchu 28 sierpnia 1981 roku odnotowaliśmy aż 30 cm pokrywy śnieżnej, a 9 sierpnia 2005 r. – 15 cm – przypomina Paweł Parzuchowski z zakopiańskiego IMGW. Jak dodaje, w wyższych partiach gór w ten weekend temperatura odczuwalna może spaść nawet o kilkanaście stopni poniżej zera.
Chłodne dni i porywisty wiatr
W sobotę i niedzielę termometry pokażą od 14 stopni na wybrzeżu i Pomorzu oraz w rejonach podgórskich do około 20 stopni na południowym wschodzie. Dodatkowo pogodzie towarzyszyć będą silne podmuchy wiatru – do 60 km/h w większości kraju, na wybrzeżu do 65 km/h, a w górach nawet do 70 km/h.
Choć przed nami kilka dni z aurą bardziej jesienną niż letnią, synoptycy uspokajają – to tylko chwilowe załamanie pogody. Już w przyszłym tygodniu do Polski mają wrócić wyższe temperatury i typowo letnie warunki.
