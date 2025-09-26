Sobota w Aldi pod znakiem rekordowych obniżek. Klienci oszaleją!
Tylko jeden dzień, a takie obniżki! Aldi rusza z promocją, która może wywołać prawdziwe kolejki przy półkach. Olej Kujawski i świeże żeberka wieprzowe w cenach, jakich dawno nie było – to okazja, której lepiej nie przegapić.
Promocje w Aldi: Olej Kujawski i żeberka wieprzowe w super cenach
Aldi przygotowało dla swoich klientów wyjątkowe okazje cenowe, które obowiązują tylko w sobotę, 27 września. W ofercie znalazły się produkty codziennego użytku oraz świeże mięso, które można kupić znacznie taniej niż zwykle.
Hitem promocji jest olej rzepakowy Kujawski w butelce 1 litr. Przy zakupie dwóch sztuk, cena jednej butelki wynosi jedynie 6,99 zł. To duża oszczędność, biorąc pod uwagę, że cena regularna to 10,89 zł. Obowiązuje limit do sześciu sztuk na klienta.
Miłośnicy dań mięsnych mogą skorzystać z promocji na żeberka wieprzowe paski z linii „Mięsne Specjały”. Cena za kilogram została obniżona aż o 37% – z 23,99 zł na 14,99 zł. To świetna okazja, by przygotować ulubione dania w niższej cenie.
Oferta ograniczona czasowo
Promocje obowiązują wyłącznie w sobotę, 27 września, we wszystkich sklepach Aldi w Polsce lub do wyczerpania zapasów. To doskonały moment, by uzupełnić domowe zapasy oleju i kupić mięso w atrakcyjnej cenie.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.