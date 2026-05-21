Spadek wynagrodzeń w Polsce! Eksperci wyjaśniają źródło spadków

Krótkoterminowe wahnięcie w oficjalnych statystykach

Dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny dotyczące średnich zarobków w sektorze przedsiębiorstw wykazały ujemną dynamikę w ujęciu miesięcznym. Sytuacja, w której średnia płaca ulega obniżeniu, zawsze budzi niepokój u pracowników oraz analityków gospodarczych. Eksperci uspokajają jednak, że obecne tąpnięcie nie wynika z masowego obniżania pensji podstawowych przez pracodawców czy nagłego kryzysu w firmach, lecz ma charakter czysto statystyczny i sezonowy.

Kluczowa przyczyna: koniec wypłat premii i nagród

Urzędnicy GUS jednoznacznie zidentyfikowali źródło tego spadku. Głównym powodem niższych wskaźników płacowych było wygaśnięcie efektu wysokiej bazy z poprzedniego okresu, kiedy to w wielu strategicznych branżach masowo wypłacano dodatkowe komponenty wynagrodzenia. Chodzi tu przede wszystkim o jednorazowe nagrody roczne, premie kwartalne oraz odprawy, które w minionych miesiącach sztucznie windowały ogólną średnią krajową w górę – głównie w takich sektorach jak górnictwo, energetyka czy leśnictwo.

Perspektywy dla portfeli Polaków

Choć bieżący raport odnotował spadek wartości przeciętnego uposażenia w stosunku do bezpośrednio poprzedzającego miesiąca, to w ujęciu rocznym zarobki Polaków wciąż wykazują trend wzrostowy. Analitycy rynku pracy podkreślają, że utrzymująca się presja płacowa oraz stabilna sytuacja makroekonomiczna powinny w najbliższych miesiącach zniwelować to chwilowe wahnięcie, przywracając statystyki na ścieżkę stabilnego, realnego wzrostu siły nabywczej pensji.