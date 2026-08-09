Specjalne świadczenie z ZUS przed emeryturą. Średnio 4435,90 zł miesięcznie, ale trzeba spełnić konkretne warunki
Nie trzeba czekać do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, aby w określonych przypadkach otrzymywać comiesięczne pieniądze z ZUS. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w maju 2026 roku wynosiło przeciętnie 4435,90 zł. Nie jest to jednak nowy dodatek dla wszystkich seniorów. Prawo do świadczenia mają nauczyciele spełniający wymagania dotyczące wieku, stażu oraz miejsca wykonywania pracy.
To rozwiązanie może mieć duże znaczenie dla osób, które po wielu latach pracy w oświacie chcą zakończyć aktywność zawodową jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W 2026 roku przepisy obejmują już szerszą grupę nauczycieli niż wcześniej.
Trzeba jednak uważać na jedną rzecz. 4435,90 zł nie jest gwarantowaną stawką świadczenia dla każdego uprawnionego. Jest to przeciętna wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wypłacanego przez ZUS w maju 2026 roku.
ZUS wypłacał średnio 4435,90 zł. Tysiące osób korzystają ze świadczenia
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne można porównać pod względem funkcji do emerytury pomostowej. Pozwala ono określonym pracownikom oświaty uzyskać świadczenie przed osiągnięciem standardowego wieku emerytalnego.
Dane pokazują jednocześnie ciekawą zmianę. Liczba osób korzystających ze świadczenia spada, natomiast jego przeciętna wysokość rośnie.
W maju 2026 roku świadczenie pobierało około 9 tys. osób, a jego przeciętna wysokość wyniosła 4435,90 zł. Rok wcześniej korzystało z niego 10,8 tys. osób, a przeciętna wypłata wynosiła 4183,39 zł.
W maju 2024 roku było to 3975,43 zł, w 2023 roku 3485,15 zł, a w 2022 roku 2831,25 zł.
W ciągu kilku lat przeciętna wypłata zwiększyła się więc o ponad 1600 zł miesięcznie. Jednocześnie liczba beneficjentów zmniejszyła się z 13,2 tys. w maju 2022 roku do około 9 tys. w maju 2026 roku.
56 lat to nie jedyny warunek. Mężczyźni mają inny próg
W przypadku osób chcących skorzystać ze świadczenia w 2026 roku bardzo ważny jest wiek.
Do końca 2026 roku wymagany próg wynosi 56 lat dla kobiet oraz 61 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że samo hasło o świadczeniu „po 56. urodzinach” odnosi się w tym okresie do kobiet.
System został skonstruowany w taki sposób, że granica wieku jest stopniowo podnoszona. Docelowo, zgodnie z harmonogramem dotyczącym tego świadczenia, do 2032 roku ma dojść do 59 lat dla kobiet i 64 lat dla mężczyzn.
Dlatego nauczyciel rozważający zakończenie pracy powinien sprawdzić warunki obowiązujące dokładnie w roku, w którym zamierza wystąpić do ZUS.
30 lat stażu i 20 lat pracy nauczycielskiej. Tutaj ZUS stawia twarde warunki
Osiągnięcie odpowiedniego wieku nie oznacza automatycznego prawa do pieniędzy. ZUS sprawdza również przebieg kariery zawodowej.
Osoba ubiegająca się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne musi wykazać co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych.
W tym okresie musi znajdować się przynajmniej 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć.
W praktyce oznacza to, że osoba mająca odpowiedni wiek, ale zbyt krótki staż nauczycielski, nie uzyska świadczenia wyłącznie na podstawie faktu zatrudnienia w oświacie.
Nie tylko nauczyciele szkół. Lista uprawnionych jest znacznie dłuższa
Świadczenie kojarzy się przede wszystkim z nauczycielami pracującymi w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Przepisy obejmują jednak znacznie więcej placówek.
Po spełnieniu pozostałych warunków prawo do świadczenia mogą mieć nauczyciele zatrudnieni między innymi w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych.
To szczególnie ważne w 2026 roku, ponieważ katalog placówek objętych przepisami został rozszerzony.
Duża zmiana od 1 stycznia 2026 roku. Więcej nauczycieli może sprawdzić swoje uprawnienia
Od początku 2026 roku przepisy objęły kolejne grupy pracowników oświaty. Rozszerzenie ma znaczenie dla osób, które wcześniej mogły nie znajdować się w katalogu uprawniającym do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Dotyczy to nauczycieli pracujących między innymi w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, centrach kształcenia zawodowego, branżowych centrach umiejętności, placówkach artystycznych, bibliotekach pedagogicznych oraz placówkach doskonalenia nauczycieli.
Do katalogu włączono również nauczycieli zatrudnionych w kolegiach pracowników służb społecznych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich.
Dla części osób może to być kluczowa zmiana. Nauczyciel, który kilka lat temu sprawdzał swoje możliwości i dowiedział się, że jego placówka nie daje prawa do świadczenia, powinien więc zweryfikować sytuację ponownie według przepisów obowiązujących w 2026 roku.
4435,90 zł nie dostanie każdy nauczyciel
Kwota przyciąga uwagę, ale wymaga bardzo ważnego wyjaśnienia. ZUS nie ustanowił świadczenia w stałej wysokości 4435,90 zł.
To przeciętna kwota świadczenia wypłacanego w maju 2026 roku. Indywidualna wypłata konkretnej osoby może być inna.
Nie należy więc zakładać, że każdy nauczyciel spełniający wymagania otrzyma dokładnie taki przelew. Przed podjęciem decyzji o zakończeniu zatrudnienia trzeba sprawdzić własną sytuację i wysokość świadczenia, którego można się spodziewać.
Świadczenie ma wypełnić okres przed emeryturą
Cały mechanizm został stworzony dla nauczycieli, którzy spełniają wymagania ustawowe, ale nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.
W Polsce powszechny wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne może więc w określonych sytuacjach stanowić finansowy pomost pomiędzy zakończeniem pracy a uzyskaniem prawa do emerytury.
Nie jest to jednak zwykła wcześniejsza emerytura dostępna dla każdego nauczyciela. ZUS bada warunki określone w przepisach, dlatego przed rozwiązaniem stosunku pracy szczególnie istotne jest dokładne sprawdzenie własnego stażu.
Podstawa prawna
Podstawowe zasady przyznawania świadczenia określa ustawa z 22 maja 2009 roku o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. To właśnie przepisy tej ustawy określają między innymi wymagania dotyczące wieku, stażu oraz pracy nauczycielskiej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jesteś nauczycielką, która w 2026 roku ukończyła lub ukończy 56 lat, albo nauczycielem mającym co najmniej 61 lat, warto sprawdzić historię zatrudnienia jeszcze przed podjęciem decyzji o odejściu z pracy.
Najważniejsze są trzy kwestie: odpowiedni wiek, minimum 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej w wymaganym wymiarze.
Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby pracujące w placówkach objętych rozszerzeniem obowiązującym od 1 stycznia 2026 roku. Dotyczy to między innymi bibliotek pedagogicznych, placówek artystycznych, centrów kształcenia zawodowego czy placówek doskonalenia nauczycieli.
Nie należy natomiast traktować kwoty 4435,90 zł jako gwarantowanej wypłaty. To średnia z maja 2026 roku. Własne uprawnienia i potencjalną wysokość świadczenia trzeba rozpatrywać indywidualnie.
Dla nauczyciela z odpowiednio długim stażem różnica może być zasadnicza: zamiast czekać bez świadczenia do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, może istnieć możliwość wcześniejszego zakończenia pracy i uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego z ZUS.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.