Spłonął grób Łukasza Litewki. Przerażające wideo krąży po sieci
Minął niespełna miesiąc od pogrzebu Łukasza Litewki – posła Nowej Lewicy i sosnowieckiego społecznika, który zginął 23 kwietnia w wypadku rowerowym w Dąbrowie Górniczej. Grób na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Zuzanny w Sosnowcu odwiedzany jest każdego dnia przez dziesiątki ludzi. W środę 27 maja przed południem doszło tam do pożaru. Rodzina i przyjaciele przyjęli tę wiadomość z bólem.
Zgłoszenie o godz. 11:34 – co się wydarzyło
Mł. bryg. Tomasz Dejnak, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu, potwierdził w rozmowie z „Faktem”, że strażacy otrzymali zgłoszenie o godz. 11:34. „Uległy zapaleniu wiązanki zlokalizowane przy grobie oraz znicze. Prawdopodobnie ktoś z odwiedzających za blisko znicza położył wiązankę, doszło do zapalenia. Zniczy przy grobie jest bardzo dużo. To była szybka akcja gaszenia pożaru, nie wymagała większej interwencji strażaków” – powiedział rzecznik. Ogień nie objął całej mogiły, ale okopcił groby w bezpośrednim sąsiedztwie. Mogiła została już uprzątnięta.
Prawdopodobna przyczyna – znicz zapalający leżącą zbyt blisko wiązankę kwiatową – jest typowym zagrożeniem na gęsto dekorowanych grobach. Przy mogile Litewki zniczy i kwiatów jest wyjątkowo dużo: od dnia pogrzebu codziennie przynoszą je nowi odwiedzający, a zarządca cmentarza wielokrotnie już porządkował mogiłę z nadmiaru kwiatów i palących się zniczy.
Kim był Łukasz Litewka
Łukasz Litewka urodził się 9 maja 1989 roku w Sosnowcu. Przez lata działał społecznie – organizował zbiórki dla dzieci z niepełnosprawnościami, akcje pomocy dla zwierząt, a przez fundację #TeamLitewka angażował lokalne społeczności w dziesiątki inicjatyw charytatywnych. Od 2014 roku zasiadał w Radzie Miejskiej Sosnowca, a od listopada 2023 roku – w Sejmie RP jako poseł Nowej Lewicy.
Zginął 23 kwietnia 2026 roku. Podczas przejażdżki rowerowej na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej wjechał w niego kierowca Mitsubishi Colt. Mimo natychmiastowej reanimacji lekarze nie zdołali go uratować. Miał 36 lat. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 57-letniego sprawcy wypadku.
Pogrzeb 29 kwietnia miał charakter państwowy – organizowała go Kancelaria Sejmu. W kościele pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki w Sosnowcu zgromadziły się tłumy. Transmisję prowadziła TVP oraz kanał Sejmu RP. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Litewkę pośmiertnie. Pochowano go na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Zuzanny – w sąsiedztwie grobu Aleksandra Widery, sosnowieckiego lekarza społecznika żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, uznawanego za pierwowzór doktora Judyma z „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego.
Co to oznacza dla Ciebie? Bezpieczeństwo przy grobach z dużą liczbą zniczy
Pożar przy grobie Litewki to bolesne przypomnienie zagrożenia, które pojawia się wszędzie tam, gdzie przy jednej mogile płonie jednocześnie kilkadziesiąt lub kilkaset zniczy. Ogień przenosi się między zniczami i kwiatami w ciągu sekund. Zapalając znicz przy bardzo udekorowanym grobie, warto zadbać o to, by żadna wiązanka ani szarfa nie leżała bezpośrednio przy płomieniu – wystarczy kilka centymetrów odległości, żeby zapobiec pożarowi. Płonący znicz nigdy nie powinien zostawać bez nadzoru, gdy w pobliżu są suche materiały – bibuła, wstążki, liście, papierowe wieńce. Na cmentarzach, gdzie odbywa się intensywny ruch odwiedzających, ryzyko szybkiej reakcji jest większe, ale szansa na szybkie zgłoszenie i interwencję służb – również.
