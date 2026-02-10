Spór o marszałka Czarzastego. Prezydium Sejmu mówi „nie” PiS
Prezydium Sejmu odrzuciło wniosek klubu PiS o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w trybie tajnym. Sprawa dotyczyła zarzutów wobec marszałka Włodzimierza Czarzastego związanych z ankietą bezpieczeństwa i publikacjami medialnymi.
Prezydium Sejmu nie zgodziło się na zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w trybie tajnym, o które wnioskował klub Prawa i Sprawiedliwości. Informację przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, wskazując, że wniosek został odrzucony większością głosów.
Decyzja Prezydium Sejmu
Wniosek PiS wpłynął do Prezydium Sejmu w poniedziałek i dotyczył zwołania dodatkowego posiedzenia w związku z publikacją medialną dotyczącą przeszłych kontaktów marszałka Sejmu. Jak poinformował Czarzasty podczas konferencji prasowej, Prezydium Sejmu, działając na podstawie regulaminu izby, odrzuciło wniosek stosunkiem głosów cztery do jednego.
Marszałek zaznaczył, że decyzja ta kończy procedurę w tym trybie i sprawa nie będzie dalej procedowana w zaproponowanej formie.
Czego dotyczył wniosek PiS
Posłowie PiS argumentowali, że tajne posiedzenie Sejmu powinno zostać zwołane w celu wyjaśnienia kwestii związanych z niewypełnieniem przez marszałka ankiety bezpieczeństwa. Ankieta ta jest dokumentem wymaganym w procedurze uzyskiwania dostępu do informacji niejawnych o najwyższej klauzuli tajności.
Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak twierdził, że brak wypełnienia ankiety może rodzić wątpliwości dotyczące relacji marszałka z osobami spoza Polski. Politycy PiS powoływali się przy tym na publikacje medialne opisujące kontakty towarzysko-biznesowe rodziny Czarzastych.
Działania posłów PiS i reakcja marszałka
Przed wtorkową konferencją prasową posłowie PiS wręczyli marszałkowi formularz ankiety bezpieczeństwa, apelując o jej wypełnienie. Czarzasty, odnosząc się do tej inicjatywy, stwierdził, że próby wywierania presji nie zmienią faktów i podkreślił, że jego sytuacja była wielokrotnie sprawdzana przez właściwe służby.
Marszałek zapewniał wcześniej, że wszystkie jego kontakty zostały przeanalizowane, a służby nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń.
Stanowisko instytucji państwowych
Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych informował w ubiegłym tygodniu, że marszałek Sejmu posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności, a służby realizują wobec niego standardowe procedury ochronne. Z kolei przedstawiciele Kancelarii Sejmu wskazywali, że Czarzasty był w przeszłości weryfikowany przez służby przy pełnieniu innych funkcji publicznych.
Kontekst polityczny sprawy
Wniosek PiS pojawił się w czasie, gdy zapowiedziano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym jednym z tematów mają być działania państwa dotyczące wyjaśniania kontaktów zagranicznych osób pełniących kluczowe funkcje. Marszałek Sejmu zaproponował jednocześnie rozszerzenie porządku obrad o inne wątki dotyczące bezpieczeństwa państwa.
Prezydium Sejmu nie zgodziło się na zwołanie tajnego posiedzenia w sprawie marszałka Czarzastego, uznając wniosek PiS za bezzasadny w tym trybie. Spór wokół ankiety bezpieczeństwa i kontaktów marszałka pozostaje elementem bieżącej debaty politycznej, jednak formalnie sprawa została zamknięta na poziomie Prezydium Sejmu.
