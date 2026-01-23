Spór o umowę z Mercosurem. PE odrzucił wotum nieufności wobec KE
Parlament Europejski odrzucił 22 stycznia 2026 r. wniosek o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej. Głosowanie było związane z podpisaniem umowy handlowej UE z państwami Mercosuru i nie uzyskało wymaganej większości.
Parlament Europejski odrzucił wotum nieufności wobec KE. Decyzja po sporze o umowę z Mercosurem
Parlament Europejski nie poparł wniosku o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej. Głosowanie odbyło się 22 stycznia 2026 r. i było związane z podpisaniem przez przewodniczącą KE umowy handlowej z państwami Mercosuru. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.
Wynik głosowania w Parlamencie Europejskim
Wniosek o wotum nieufności został zgłoszony z inicjatywy skrajnie prawicowej frakcji Patrioci dla Europy. W głosowaniu większość europosłów opowiedziała się przeciwko jego przyjęciu. Oznacza to, że Komisja Europejska kontynuuje pracę w niezmienionym składzie.
Aby wotum nieufności zostało przyjęte, konieczne było uzyskanie większości dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentujących jednocześnie większość wszystkich członków Parlamentu Europejskiego. Tego warunku nie spełniono.
Dlaczego złożono wniosek
Powodem złożenia wniosku była umowa handlowa między Unią Europejską a państwami Mercosuru, podpisana 17 stycznia 2026 r. w Asunción, stolicy Paragwaju. Krytycy porozumienia zarzucali Komisji Europejskiej m.in. pominięcie interesów europejskich rolników oraz brak wystarczających zabezpieczeń dla rynku wewnętrznego UE.
Zawarcie umowy poprzedziła zgoda państw członkowskich, choć część krajów – w tym Polska – wyraziła sprzeciw wobec porozumienia.
Kolejna próba odwołania szefowej KE
To nie pierwszy raz, gdy Parlament Europejski głosował nad wnioskiem o odwołanie Ursuli von der Leyen. Wcześniejsze wnioski były składane zarówno przez ugrupowania skrajnie prawicowe, jak i skrajnie lewicowe. Żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości.
Procedura wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej jest jedną z najsilniejszych kompetencji kontrolnych Parlamentu, jednak w praktyce stosowana jest rzadko i dotąd nie doprowadziła do dymisji KE.
Znaczenie umowy z Mercosurem
Porozumienie handlowe z Mercosurem zakłada m.in. wprowadzenie preferencji celnych dla części produktów rolnych pochodzących z Ameryki Południowej. Jednocześnie Komisja Europejska wskazuje na potencjalne korzyści dla europejskiego przemysłu.
Według zapowiedzi przewodniczącej KE umowa może przyczynić się do znaczącego wzrostu eksportu sektora motoryzacyjnego z Unii Europejskiej, liczonego w dziesiątkach miliardów euro.
Co to oznacza dla czytelnika
- Komisja Europejska pozostaje w obecnym składzie
- umowa z Mercosurem wchodzi w kolejny etap procedur unijnych
- nie doszło do politycznego kryzysu w instytucjach UE
- spór o skutki porozumienia handlowego będzie nadal obecny w debacie
- państwa krytyczne wobec umowy mogą zgłaszać zastrzeżenia na dalszym etapie
