Spotkanie Nawrockiego z Leonem XIV! Dyplomatyczny debiut prezydenta?

2 września 2025 14:17 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Prezydent Karol Nawrocki spotka się z papieżem Leonem XIV podczas swojej wizyty w Watykanie. Audiencja u Ojca Świętego będzie jednym z głównych punktów jego pierwszej podróży zagranicznej, obejmującej także spotkania w USA i we Włoszech.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nawrocki spotka się z papieżem Leonem XIV

Prezydent Karol Nawrocki odbędzie w piątek audiencję u papieża Leona XIV. Spotkanie zaplanowano na godzinę 11 i będzie ono jednym z głównych punktów wizyty w Rzymie oraz w Watykanie.

Wizyta w Watykanie i Rzymie

Po spotkaniu z papieżem, Nawrocki spotka się także z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą i premierką Giorgią Meloni. Rozmowy mają dotyczyć zarówno relacji dwustronnych, jak i współpracy w ramach Unii Europejskiej oraz kwestii bezpieczeństwa w regionie.

Amerykański etap podróży

Zanim Nawrocki dotrze do Rzymu, odwiedzi Waszyngton. W środę odbędzie swoją pierwszą zagraniczną wizytę jako prezydent w USA, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem. Głównym tematem rozmów mają być działania na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie i wzmocnienia bezpieczeństwa regionalnego.

Kolejne wizyty zagraniczne

Po Watykanie i Rzymie, prezydent uda się do Wilna. W poniedziałek spotka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. To będzie trzecia zagraniczna wizyta Nawrockiego w krótkim czasie, co pokazuje, że jego pierwsze dni urzędowania skoncentrowane są na dyplomacji i relacjach międzynarodowych.

