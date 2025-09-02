Spotkanie Nawrockiego z Leonem XIV! Dyplomatyczny debiut prezydenta?
Prezydent Karol Nawrocki spotka się z papieżem Leonem XIV podczas swojej wizyty w Watykanie. Audiencja u Ojca Świętego będzie jednym z głównych punktów jego pierwszej podróży zagranicznej, obejmującej także spotkania w USA i we Włoszech.
Nawrocki spotka się z papieżem Leonem XIV
Prezydent Karol Nawrocki odbędzie w piątek audiencję u papieża Leona XIV. Spotkanie zaplanowano na godzinę 11 i będzie ono jednym z głównych punktów wizyty w Rzymie oraz w Watykanie.
Wizyta w Watykanie i Rzymie
Po spotkaniu z papieżem, Nawrocki spotka się także z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą i premierką Giorgią Meloni. Rozmowy mają dotyczyć zarówno relacji dwustronnych, jak i współpracy w ramach Unii Europejskiej oraz kwestii bezpieczeństwa w regionie.
Amerykański etap podróży
Zanim Nawrocki dotrze do Rzymu, odwiedzi Waszyngton. W środę odbędzie swoją pierwszą zagraniczną wizytę jako prezydent w USA, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem. Głównym tematem rozmów mają być działania na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie i wzmocnienia bezpieczeństwa regionalnego.
Kolejne wizyty zagraniczne
Po Watykanie i Rzymie, prezydent uda się do Wilna. W poniedziałek spotka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. To będzie trzecia zagraniczna wizyta Nawrockiego w krótkim czasie, co pokazuje, że jego pierwsze dni urzędowania skoncentrowane są na dyplomacji i relacjach międzynarodowych.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.